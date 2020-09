Dj Rennan da Penha reclama de abordagem policial: "Estou com medo"

CB Correio Braziliense

(crédito: Sony Music/ divulgação)

O Dj Rennan da Penha e Lorena Vieira, influencer digital e esposa do cantor, publicaram nas redes sociais um desabafo sobre o tratamento da Polícia Militar do Rio de Janeiro. No último fim de semana, o casal foi submetido a uma abordagem classificada por eles como “desrespeitosa” e “agressiva”.



Pelas redes sociais, o artista publicou um suposto áudio que estaria circulando nos grupos de PMs em um aplicativo de conversa.

Estou sofrendo perseguição da Policia... ontem sofri uma abordagem totalmente agressiva e desnecessária com fuzis apontados pra mim e minha mulher, eles alegaram que meu carro estava em posse de um Bandido com o vulgo Di RASSA DA PENHA como vocês podem ouvir no áudio. pic.twitter.com/zCIMz3dCv6 — O PANTANAL ESTA QUEIMANDO (@rennan_penha) September 20, 2020

“Estava na casa da Ludmilla fazendo um trabalho e, na volta, eu sofri uma abordagem totalmente desrespeitosa, totalmente agressiva por parte da PM do Rio de Janeiro, alegando que meu carro estava em posse de um bandido chamado Di Raça do Baile da Penha. E tiraram foto da placa do meu carro. Ou seja, a imagem está rodando em todos os grupos de policiais do Rio. E por que isso, não tenho mais o direito de ir e vir ?", publicou Rennan da Penha no Instagram.

O carioca afirmou que notificará a polícia do Rio, pois está com medo da situação. “Isso é perseguição. Ontem, o policial disse para mim que estava rolando esse áudio e a foto nos grupos. Agora, eu fico com medo, como vou na rua com meu carro, como é que eu vou buscar meus filhos para ficarem comigo?”, desabafa o Dj, que tem dois filhos crianças e moradores de comunidades da Zona Norte do Rio, Complexo da Penha e Complexo do Alemão.

A blogueira Lorena Vieira afirmou que tomará providências e que guardará todo o material que chegou até o casal para terem resguardo. A modelo ainda afirma que não é a primeira vez que eles são abordados de maneira agressiva. “Eles (policiais) deveriam servir a gente, proteger, mas eles querem esculachar. Não importa se tem criança, se tem idoso no carro”, lamenta.

A PM agora fica tirando foto do carro do Renan, explanando a placa e dizendo Q é carro de bandido em grupo! recebemos um áudio de um pm agora, mandando “PEGAR” pq estávamos “BOIANDO SOZINHOS”

POR ISSO FOMOS PARADOS ONTEM AQUI NO RECREIO COM 5 FUZIL NA NOSSA CARA

VAI TOMAR NO CU — Lorena????? (@badgallore) September 20, 2020

Em nota, a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que a Corporação aguarda a formalização da denúncia para que seja possível alcançar dados essenciais para o trabalho de apuração da Corregedoria, indo além do relato que circula nas mídias sociais.

Liberdade para Rennan da Penha

No ano passado, Rennan da Penha passou cerca de oito meses preso, após ser acusado de associação ao tráfico, mas foi solto em novembro após a mudança de entendimento do Supremo Tribunal de Justiça sobre o cumprimento da pena após condenação em segunda instância. O idealizador do Baile da Gaiola conseguiu o habeas corpus e está em liberdade.

"Estou livre e liberto. Estou trabalhando, não estou fazendo nada de errado. Nunca fiz nada de errado na verdade”, afirmou Rennan nas redes sociais.

Confira o desabafo de Rennan da Penha