Tom Zé lança álbum 'Raridades' com faixas inéditas

Entre os destaques do repertório, estão raras versões alternativas de canções conhecidas de Tom Zé, como 'Senhor Cidadão' - (crédito: Warner Music/ Divulgação)

Como uma grande homenagem à carreira do tropicalista Tom Zé, a Warner Music lançou o disco Raridades. A proposta é que o conteúdo físico esteja disponível nas lojas a partir de 16 de outubro. No entanto, o álbum pode ser acessado por meio das principais plataformas de streaming.

A divulgação do álbum se deve à quantidade de material gravado pelo artista e que, até então, não havia sido disponibilizado ao público. Raridades reúne 14 faixas, em diversos formatos e gravadas em momentos distintos, entre 1969 e 1976. A ideia é prestigiar Tom Zé por meio de gravações compactas, projetos especiais e canções que serão publicadas pela primeira vez.

As versões dos singles dispostos no álbum são autênticas e combinam com o estilo musical do artista. O álbum contém conteúdo que pertence aos catálogos dos selos Continental e RGE e contempla canções como Senhor cidadão e Augusta, Angélica e Consolação.