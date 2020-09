Público de ‘A Fazenda 12’ acusa Biel de gordofobia e machismo

CB Correio Braziliense

Com histórico de carreira polêmico, Biel se enrolou em mais uma. Na madrugada desta segunda-feira (21/9), em conversa com outros homens participantes do reality A Fazenda 12, o cantor fez uma comparação entre Jojo Toddynho e Mirella, também integrantes do programa.

Na ocasião, Biel disse a JP, Cartolouco, Juliano Ceglia e Rodrigo que Jojo não deve gostar de ver Mirella no palco. “A música da Jojo tocou, todo mundo cantou, beleza. A da Mirella ninguém cantou, mas a Mirella brilhou. Ela não precisou de música estourada, ela brilhou, tacou a bunda para cima e para baixo, dançou.. Os homens tudo babando! A Jojo causaria isso em alguém?”, questionou.

Depois da declaração, a equipe de Jojo se manifestou pelo Twitter.

Qualquer sentimento negativo e desrespeitosos direcionado a Jojo é causado pela propria inabilidade em lidar com a raiva, frustração, irritação e tristeza, ou seja, pura amargura ou algum desvio de caráter.

A JOJO TODYNHO é mais que resolvida quando o assunto é vaidade.#SouJojo pic.twitter.com/128QdTHnmL — Jojo Todynho ???? (@jojotodynhoofc) September 21, 2020



Por meio dos stories do Instagram, os representantes de Mirella reprimiram a atitude de Biel. “Sabemos que a Mirella tem o brilho e o talento dela, assim como a Jojo também tem. Ambas são cantoras incríveis, com suas carreiras e públicos consolidados. Não existe rivalidade entre as duas, ao contrário da tentativa falha dos homens da casa. Não toleramos rivalidade feminina e jamais vamos aceitar esse tipo de colocação que diminui uma mulher para exaltar outra. Deve ser muito difícil lidar com o sucesso de duas mulheres funkeiras estouradas, né?”