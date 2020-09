Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (22/9)

OQ Oscar Quiroga

Sanidade diante da loucura

Data estelar: Sol ingressa em Libra; Lua cresce em Sagitário

Tua sanidade física, emocional, mental, e a síntese espiritual que sejas capaz de fazer com tudo isso, está nas mãos do alcance de tua boa vontade, porque o cenário do mundo é estúpido e agride todos os princípios que com tanta dificuldade e empenho nossos ancestrais nos ensinaram a respeitar. Que te entregues à infâmia ou que continues resistindo bravamente, com elegância e cordialidade, isso também está nas mãos do alcance de tua boa vontade e do quanto te atrevas a que essa se torne prática, com todos teus gestos e comportamentos cotidianos sendo uma expressão dela. Manter o equilíbrio dá trabalho, requer ajustes constantes, não te iludas com que o que hoje te dá equilíbrio possa amanhã também dar o mesmo resultado. Te prepara com muito boa vontade para preservar a sanidade diante da loucura.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Coordenar todas as pessoas, cada uma com seus desejos e medos, é uma tarefa que requer bastante astúcia e flexibilidade. Este é o momento de atualizar a consciência de o quão complexas são as pessoas. Você é uma pessoa.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É tudo uma questão do nível de boa vontade e de o quanto você se atreva a colocar em prática o que sua alma intui ser uma potencialidade digna de ser trazida à realidade. Nada acontecerá por sorte, mas por esforço.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A única e verdadeira decisão que você deve tomar é a de não gastar ansiedade ou preocupações a respeito de se deve cumprir suas obrigações ou obter regozijo. Há espaço para viver tudo ao mesmo tempo, isso sim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Há motivos de celebração, mas não para dormir em cima dos louros conquistados. Você não pode se esquecer que, agora, seu destino há de ser processado num mundo que está de ponta-cabeça, produzindo muita loucura.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Valerá a pena desacelerar um pouco para desfrutar do caminho, porque muitas coisas valiosas estão acontecendo bem próximas, tanto que, provavelmente, passam despercebidas, já que seus olhos focam no que está ausente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Garanta aquilo que lhe brindar com segurança, mas cuide para não se acomodar, porque há muito jogo pela frente e será necessário manter a atenção a cada detalhe do que for acontecendo. Segurança para agir com tino.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Você chegou até aqui e agora como resultado de tudo que aconteceu e de tudo que você fez acontecer. As coisas boas, dignas de lembrança, e as coisas ruins, que você prefere esquecer; abençoe tudo e siga em frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Quando sentir cansaço sem motivo, procure aceitar isso como um sinal de que seria melhor recolher-se e passar um pouco de tempo à sós, refletindo com sinceridade e realismo sobre tudo que está em andamento.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Não é muito difícil conhecer a verdadeira natureza das pessoas, é só prestar atenção nos gestos espontâneos que elas fazem, ou na maneira com que elas consertam os eventuais erros que cometem. Observação.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É inevitável que você tenha de se expor muito mais do que um dia imaginou que aguentaria. Resistir seria contraproducente, porque isso acontecerá, queira você ou não. Procure seguir em frente e aceitar a realidade.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Tudo é motivo para você abrir os olhos e enxergar com realismo a natureza das pessoas mais próximas. Esse realismo, em muitos casos, beirará a decepção, porém, siga em frente, porque não é esse o destino. Conheça.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Seja realista e verdadeiro, e então você saberá o que fazer a cada momento. Procure não inventar histórias fantásticas para se encantar, justo num momento em que seria necessário tomar atitudes práticas.