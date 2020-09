'A força do querer': Ritinha fica indecisa entre Ruy e Zeca nesta terça (22/9)

CB Correio Braziliense

(crédito: Fábio Rocha / Gshow)

O destaque desta terça-feira (22/9) no mundo das novelas fica com a trama de A força do querer. A produção das 21h começou nesta semana e já está pegando fogo. E no capítulo de hoje Ritinha (Isis Valverde) sentirá o peso de se sentir atraída por dois homens. De um lado Zeca (Marco Pigossi), o namorado pacato, e do outro Ruy (Fiuk), o turista badalado que promete uma vida de emoções.

*Os resumos são responsabilidade das emissoras e podem ocorrer mudanças por decisões de edição.

Malhação - Viva a diferença



Classificação indicativa 12 anos



Keyla convida as amigas para o ritual indígena em homenagem a Tonico, e comenta sobre a ausência de Lica. Mitsuko exige que Telma fique com Tina, para impedir que a filha fique sozinha em casa. K1 conta para K2 que passou a noite em uma festa na casa de Lica com MB. Deco convida Tato para ser padrinho de Tonico. Todos gostam do vlog de Juca. Benê tenta compor uma música. Malu anuncia as novas regras para o uso do uniforme da escola. Os alunos pressionam Clara por causa de Malu, e Ellen a defende. Lica desabafa com Leide e diz que teme ser igual a Edgar.

Flor do Caribe



Classificação indicativa 10 anos



Cassiano colhe uma flor do Caribe para dar a Ester quando chegar ao Brasil. Cassiano e Duque conseguem embarcar em um ônibus que passa pela estrada. Alberto ordena a Hélio que feche a mina e se livre dos funcionários, ameaçando demiti-lo. Bibiana procura Hélio e pede para o filho arrumar um emprego para o pai. Dom Rafael manda os capangas procurarem Cassiano e Duque. Donato discute com Hélio. Amaralina oferece ajuda para esconder Cassiano e Duque em uma casa noturna. Isabel avisa a Rodrigo e aos amigos da república que irá morar com eles. Cassiano fica encantado ao ver Cristal dançando.

Totalmente demais



Classificação indicativa 12 anos



Suely convida Débora para morar com ela. Eliza chega à casa de Jonatas e seduz o namorado. Carolina leva Gabriel para passear e comenta com Dorinha sobre a mudança que a criança promoverá em sua vida. Uma assistente social repreende Claudia por não contar a verdade a Carolina sobre Gabriel. Orientado por Cassandra, Hugo faz Suely confessar que só está interessada em seu dinheiro, e Débora ouve. Carolina sai para jantar com Gabriel e Pietro. Germano escuta Euzébia dizer a Lili que acredita que ela esteja grávida. Arthur chega no bistrô com Natasha, e Carol vê o casal se beijando.

A força do querer



Classificação indicativa 12 anos



Ruy pergunta sobre Ritinha. Ritinha não consegue convencer Zeca a entrar no rio com ela. Abel não gosta quando o filho diz que se casará com Ritinha. Cibele planeja seu casamento com Ruy. Silvana joga pôquer. Ivana conta que entrará para o time de vôlei e se entristece com o desprezo de Joyce. Abel se desentende com Edinalva. Ritinha percebe o olhar de Ruy e o provoca. Ruy leva Ritinha para passear e descobre que Zeca é caminhoneiro. Bibi fica encantada com o romantismo de Rubinho. Heleninha comenta com Joyce que seu irmão Caio voltará ao Brasil. Ruy contrata os serviços de Zeca. Abel comenta que gostaria de encontrar o índio que salvou a vida de seu filho. Bibi recebe uma carta de despejo. Ritinha pede para ir com Zeca para o Rio de Janeiro. Ruy vê Ritinha se despedir de Zeca.

Chiquititas



Classificação indicativa livre

Letícia apresenta Dani para Rui Falcão. A menina faz birra e diz que não vai deixar a mãe sair com o crítico. Todos ficam sem graça. Rui Falcão diz que acha melhor deixar o passeio para outro dia. O rapaz vai embora e Letícia chama a atenção da filha. Cintia continua bajulando as crianças e diz que se ela for a nova diretora irá dar muitos presentes. Anoitece e Cintia vai para seu apartamento. A mulher reclama sozinha que os órfãos são crianças muito irritantes, mas que não vão dar muito trabalho. Cintia diz que precisa virar diretora do orfanato para se livrar logo da cachorra Pipoca, que é dos órfãos, mas vive em seu apartamento. Carol chega em casa feliz com as novidades do orfanato, mas se depara com Letícia chorando. Letícia diz que está triste com o comportamento da Dani, que fez com que Rui Falcão fosse embora igual todos os outros. Todas as crianças se reúnem no quarto das meninas e ficam indecisas entre Carol e Cintia. Na cozinha, a zeladora chora e desabafa com Chico que queria ser a nova diretora, mas sabe que não ganhará nenhum voto. Ernestina diz que ela sempre se dedicou ao bem estar das crianças. No quarto, as crianças fazem uma votação aberta (não oficial) que indica a vitória de Carol. No apartamento de Maria Cecília, Eduarda diz que aprovou o trabalho de Shirley. A empregada reclama do TOC (transtorno obsessivo-compulsivo) que Maria Cecília tem com a organização de seus objetos. No Café Boutique, Beto diz para Tobias, Maria Cecília a e Clarita que está agendada a participação de Tomás Ferraz no programa da Eliana. No orfanato, as órfãos não desgrudam do celular nem para comer e irritam Chico. No apartamento de Maria Cecília, Shirley serve feijoada para Eduarda, que, ao saber que a feijoada só tem língua e orelha de porco, reclama e diz que não come esse tipo de comida. Shirley responde que todo mundo é muito estranho no apartamento e que não vai mais trabalhar lá. Eduarda tenta reverter a situação, mas sem sucesso. No orfanato, Cintia leva doces para os órfãos. Pata se recusa a comer o doce. Cintia percebe que terá problemas com a garota. Pata diz para Mosca e Mili que Cintia deve estar armando alguma coisa. Cintia conta para Tati que também é órfã e promete que se for a nova diretora não irá descansar enquanto não encontrar o pai dela e de Vivi. Tati vai atrás da irmã, diz que mudou de ideia e vai votar em Cintia.

Quando me apaixono



Classificação indicativa de 10 anos

Renata quer ver sua foto e a carta que segundo Matilde, ela escreveu para Rafael. Matilde promete ajudá-la a provar sua inocência se prometer que irá embora da fazenda. Quando Selena fala mal de Constanza para César, ele fica furioso e diz que não está interessado nela. Selena jura vingança. Augusto diz a Aurora que já ficaram um bom tempo juntos e chegou a hora de se separarem. Branca procura Gonçalo, Adriana e Constanza para contar sua versão dos fatos. Constanza a expulsa. Gonçalo concorda em lhe dar uma carta de recomendação e Adriana não consegue acreditar que seu pai seja mesmo como Branca o descreveu. Tudo indica que o transplante de medúla não foi bem sucedido e o estado de Andrézinho é muito grave. Selena usa o computador de Roberta para enviar a Honório as fotos de Constanza e César. Agora tanto Constanza quanto Honório estão convencidos que foram traídos. O corpo de Rafael é exumado. Renato vê a todo dela com Roberta em cima da cama de Jerônimo e diz ao marido que vai provar a ele que não é “A Bonita”. Mas Jerônimo não consegue acreditar pois sua própria mã afirmou que ela era a noiva de seu irmão. Augusto leva Renata até a árvore onde estão gravados os nomes de Rafael e Roberta e pergunta se sua irmã seria “A Bonita”. Renata começa a relembrar suas conversas com Rafael e a unir os fatos. Josefina continua inconformada por Gonçalo continuar com Regina e por não poder ter acabado com ela.Roberta aconselha a mãe a encontrar seu ponto fraco e lhe dar o tiro de misericórdia.



Apocalipse



Classificação indicativa de 14 anos

A emissora não enviou os resumos dos capítulos até o fechamento deste texto.