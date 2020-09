CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

eu não sei costurar

mas aprendi a tecer

agulhas abandonar

no espetar do correr

que venha o doce brincar

no pé de pano colher

o vento sabe levar

a água cabe acolher

nos lábios o girassol

revolta vai abater

respeito todas as pontes

que ligam amar a viver

abraço belo das fontes

o beijo vem do prazer

Marcos Fabrício Lopes da Silva