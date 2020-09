Embaixada da Finlândia promove mostra drive-in de cinema

LV Lisa Veit*

Estreia em Brasília, nesta terça-feira (22/9), a 1ª Mostra Drive-in de Cinema Finlandês. Promovido pela Embaixada filandesa, o evento tem o objetivo oferecer entretenimento de forma segura aos brasilienses, além de estreitar laços culturais entre Brasil e Finlândia. Os filmes serão exibidos a partir das 18h20, no Cine Drive-in, localizado no Autódromo Internacional de Brasília. A mostra é gratuita e aberta ao público.

Segundo o embaixador Suomi ulkomailla, a ação visa reforçar a ideia de que a cultura se faz necessária em um momento de "grande catástrofe humana". "O ser humano não vive apenas de pão, precisa de contatos sociais e culturais para definir e cultivar seus objetivos de futuro. A cultura é essencial e não pode parar no isolamento, mas deve ser feita de maneira responsável e segura. E o nosso objetivo com a 1ª Mostra Drive-in de Cinema Finlandês é promover o lazer e a cultura, tão essenciais, com segurança", explica.

Além disso, ele considera o cinema uma arte forte e poderosa para o intercâmbio cultural. "Com esses filmes, queremos abrir um pouco o “segredo da Finlândia”, já que o nosso país não é tão conhecido ainda no Brasil. A mostra pode chegar como uma surpresa para muitos, já que - mesmo sendo um país pequeno para escalas brasileiras – temos uma vibrante cena de cinema, que nos últimos anos tem produzido, por exemplo, ótimos filmes de suspense (o estilo chamado nordic noir), romances, dramas, documentários, enfim, uma variedade de cinema e produções televisionadas que podem interessar muito ao grande público brasileiro", completa Suomi.

Serão exibidas três produções finlandesas, de diferentes gêneros cinematográficos, com legendas em português. Não é necessário realizar inscrição prévia, mas é recomendado chegar com antecedência para garantir o lugar. Além disso, a embaixada dará um brinde especial (por carro) às primeiras 50 pessoas que comparecerem a cada sessão.

No espaço do Cine Drive-in, o público que participar da mostra também terá a opção de experimentar a comida finlandesa. O evento contará com um food truck com crepes especializados de sabores típicos, no valor de R$ 15.

Além do festival, a embaixada finlandesa em Brasília desenvolve outras ações para mostrar mais da Finlândia aos brasileiros. "Começamos de publicar uma newsletter sobre a oferta cultural finlandesa a cada 15 dias e nesta terça-feira (22/9) lançamos um novo site em português para quem quer saber mais sobre a Finlândia. Para uma pequena embaixada como a nossa, a adequação de atividades culturais à internet e às redes sociais têm na verdade nos ajudado a atender o público, que hoje é até mais amplo do que antes", comunica o embaixador.







Programação da 1ª Mostra Drive-in de Cinema Finlandês



Às 18h20. IMC do amor, 2012. De Mikko Kuparinen.

IMC do Amor (Rakkauden rasvaprosentti, 2012, Finlândia, comédia romântica, 98min. Não recomendado para menores de 13 anos). De Mikko Kuparinen (foto: LevelK/Divulgação)

IMC do Amor (Rakkauden rasvaprosentti, 2012, Finlândia, comédia romântica, 98min. Não recomendado para menores de 13 anos). De Mikko Kuparinen. Gratuito. Stigu e Ella se conhecem na academia e começam uma relação sem compromisso algum. Secretamente apaixonado, Stigu acaba se contentando com a situação, já que Ella não quer nada sério. Até que os dois precisam fazer um projeto de trabalho: uma peça publicitária sobre relações sustentáveis para a Federação das Famílias. A missão parece impossível, já que Ella não acredita em relacionamentos e Stigu não entende muito sobre o assunto. No entanto, durante a jornada, os dois se aventuram no verão finlandês e tudo se mostra possível.



Às 20H10. Aurora, 2019. De Miia Tervo.

Aurora (Aurora, 2019, Finlândia, comédia dramática, 105min. Não recomendado para menores de 14 anos). De Miia Tervo (foto: LevelK/Divulgação)

Aurora (Aurora, 2019, Finlândia, comédia dramática, 105min. Não recomendado para menores de 14 anos). De Miia Tervo. Gratuito. Uma noite, em uma lanchonete de cachorro quente na Lapônia finlandesa, Aurora, uma garota festeira que tem medo de compromissos, conhece o iraniano Darian. De repente, ele a pede em casamento. Darian precisa se casar com uma finlandesa para conseguir asilo para ele e sua filha, mas Aurora recusa a proposta, já que tem planos de se mudar para a Noruega. Mas, ao conhecer a doce filha de Darian, ela resolve ajuda-lo. Enquanto Aurora apresenta diversas mulheres a Darian, os dois se aproximam e, quando a candidata perfeita aparece, eles precisam tomar uma decisão.

Às 22h. O último lance, 2018. De Klaus Härö.

O último lance (Tuntematon mestari, 2018, Finlândia, drama, 95min. Não recomendado para menores de 10 anos). De Klaus Härö. (foto: LevelK/Divulgação)

O último lance (Tuntematon mestari, 2018, Finlândia, drama, 95min. Não recomendado para menores de 10 anos). De Klaus Härö. Gratuito.Olavi, um experiente negociante de arte prestes a se aposentar, sempre colocou o mundo da arte e os negócios à frente de tudo, inclusive da família. Em um renomado leilão, uma pintura sem assinatura chama a atenção de Olavi: ele acredita que a obra possa valer milhões e então decide fazer um último acordo arriscado e cheio de tumultos. Ao mesmo tempo, a filha de Olavi, Lea, pede que ele a ajude com seu neto adolescente, Otto, com quem ele teve pouco contato até então.

Serviço

1ª Mostra Drive-in de Cinema Finlandês (filmes legendados em português)

Cine Drive-in do Autódromo Internacional de Brasília (Tc. 1, Área especial do autódromo, Centro Desportivo Presidente Médica, Asa Norte; 3273-6255). Nesta terça-feira (22/9). Sessões às 18h20, 20h10 e 22h. Gratuito. Verificar classificação indicativa de cada título. Não é necessário fazer inscrição prévia, mas é recomendado chegar ao Cine Drive-in com antecedência para garantir o lugar. A Embaixada da Finlândia dará um brinde especial às primeiras 50 pessoas que chegarem a cada sessão.Um brinde por carro. Food truck com crepes finlandeses, no valor de R$ 15. Para fazer o pedido, o cliente pode enviar uma mensagem por WhatsApp, pelo número (61) 98666-9645 e o pedido será levado até o veículo.





