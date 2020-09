Vanusa apresenta melhora, mas permanece internada em UTI

CB Correio Braziliense

Em 7 de setembro, Vanusa foi internada com problemas respiratórios - (crédito: Gal Oppido/Divulgação)

Aos 72 anos, a cantora Vanusa apresenta um quadro de saúde delicado. De acordo com o mais recente boletim médico divulgado pelo Complexo Hospitalar Estivadores, em Santos, onde a artista está internada, a paciente está estável. No entanto, permanece em cuidado e sob observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade de saúde.

Vanusa deu entrada no hospital para tratar uma pneumonia em 7 de setembro. O encaminhamento à UTI, feito seis dias depois da internação, ocorreu por medida de segurança, pois a pressão arterial e a saturação da cantora estavam baixas. Ela também sofre de Alzheimer.

No documento repassado à imprensa na tarde desta segunda-feira (21/9), o coordenador interino da UTI do complexo hospitalar, o médico Luiz Otávio Lopes Abrantes, informou que Vanusa está tomando antibióticos para tratar a pneumonia. "No momento o quadro é estável, pressão arterial controlada e respira sem necessidade de suporte de oxigênio". Às 17h desta terça-feira, é aguardado um novo boletim médico sobre o estado de saúde da artista.

Neste sábado (20/9), Vanusa apresentou uma piora do quadro clínico. Segundo o hospital, Vanusa apresentou “piora do quadro clínico nas últimas 12 horas relacionado à instabilidade hemodinâmica”. Nas redes sociais, o filho da cantora, Rafael Vannucci, pediu para que os fãs continuem rezando pela melhora da mãe.