Mais de 100 projetos são selecionados no edital Mais Cultura; confira

Secretaria de Cultura divulga o resultado do edital Mais Cultura - (crédito: Bruno Peres/CB/D.A Press)

Foi publicado, nesta terça-feira (22/9), no Diário Oficial do Distrito Federal, o resultado final do edital Mais Cultura, desenvolvido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec) de acordo com o Fundo de Apoio à Cultura (FAC). Ao todo, foram contemplados 103 projetos e serão investidos R$ 5,5 milhões. O próximo passo do processo é a verificação da documentação necessária para a admissão.

O objetivo do Mais Cultura é valorizar produções criadas em Regiões Administrativas do DF, que possuem menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH). Assim, a intenção é que os recursos do FAC sejam mais democratizados e menos centralizados.

“Esse novo quesito permitiu que produtores de determinadas RAs recebessem pontuação extra. Isso mostra o caráter de democratização e de difusão do Mais Cultura, e a vontade da Secretaria de privilegiar a arte e a cultura que são feitas fora do Plano Piloto”, declarou o Secretário de Cultura, Bartolomeu Rodrigues, em nota enviada à imprensa.

Os 103 projetos admitidos contemplam 48 linhas de apoio diferentes. As propostas devem ser cumpridas em até dois anos após o preenchimento do Termo de Ajuste, que ocorre após a homologação final dos projetos.