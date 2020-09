Projeto Os Qu4tro se apresenta em live nesta terça-feira (22/9)

CB Correio Braziliense

Projeto Os Qu4tro se apresenta em live - (crédito: Distintos filhos/ divulgação)

O projeto Os Qu4tro, que reúne os músicos das bandas Surf Sessions, Distintos Filhos e Bloco Eduardo & Mônica, estreia apresenta, nesta terça-feira (22/9), uma live temática transmitida direto da Chapada do Veadeiros por meio do YouTube, às 20h.

Os músicos Marquinho Vital (Capitão do Cerrado), Paulo Veríssimo (Distintos Filhos), Dio (O Bando) e Renato Azambuja (Surf Sessions) se encontram para uma união da música brasiliense. O repertório conta com faixas autorais e versões de artistas que influenciaram os músicos ao longo dos anos de carreira.





Serviço

Live - Lua do Bento com Projeto Os Qu4tro

Nesta terça-feira, 22 de Setembro, às 20h no YouTube.