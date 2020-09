Sessão da tarde: 'Cavalo de guerra' é exibido nesta quarta-feira (23/9)

CB Correio Braziliense

(crédito: DreamWorks/ divulgação)

Albert Narracott, filho do fazendeiro e ex-herói de guerra Ted, começa a treinar o cavalo Joey e logo a dupla se torna inseparável. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, o animal é vendido para a Cavalaria do Exército e enviado para a linha de fogo, enfrentando uma verdadeira odisseia.



Enquanto isso, Albert embarca numa perigosa missão para encontrar o seu companheiro e trazê-lo de volta para casa. Essa é a premissa do longa-metragem Cavalo de guerra, exibido nesta quarta-feira (23/9) na Sessão da tarde, na Rede Globo.

Dirigido por Steven Spielberg, integram o elenco os atores Emily Watson, David Thewlis, Peter Mullan, Niels Arestrup, Tom Hiddleston e Jeremy Irvine.