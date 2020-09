Contos de fadas clássicos ganham ilustrações de brasileiros em livro

AI Adriana Izel

Rapunzel - Ilustração Renato Moriconi para O livro de ouro dos contos de fadas - (crédito: Renato Moriconi/Divulgação)

Rapunzel, Gato de Botas, Bela Adormecida, Cinderela, Branca de Neve, Patinho Feio e tantos outros personagens de contos de fadas ganharam vida no imaginário popular principal nas telas nas versões cinematográficas. No entanto, a origem desses personagens vem das páginas dos livros escritos entre o século 16 e 19 por quatro autores: Charles Perrault (1628-1703), Wilhelm (1786-1859) e Jacob (1785-1863), os Irmãos Grimm, e Hans Christian Andersen (1805-1875).



Parte destes contos, 44 ao todo, são revisitados na coletânea O livro de ouro dos contos de fadas lançada pela editora Nova Fronteira. A versão, que foi traduzida anos atrás por Monteiro Lobato, tem 21 histórias dos Irmãos Grimm, 14 de Andersen e nove de Perrault. A escolha foram por clássicos e principalmente àqueles que acabaram ganhando adaptações mais “açucaradas”. Aqui, permanecem as narrativas mais próximas das originais, que têm uma atmosfera mais sombria.



Por ser uma obra em português, a editora escolheu três ilustradores brasileiros para darem as perspectivas deles as histórias. O livro começa por Perrault, que teve trechos dos contos desenhados por Camanho. Ele conta que buscou narrar em imagens os trechos mais obscuros e poucos ilustrados anteriormente. “Gosto muito de contos de fadas por poder trabalhar esse lado mais grotesco. Quis trazer esse elemento porque os contos de fadas com o tempo foram ficando adocicados demais, perderam um pouco do medo. O aspecto maligno serve para contrapor o bem, sempre se aprende algo pelo contraste”, avalia.















O livro de ouro dos contos de fadas

Coletânea com obras de Charles Perrault, Irmãos Grimm e Christian Andersen. Tradução e adaptação de Monteiro Lobato. Com ilustrações de Alexandre Camanho, Lelis e Renato Moriconi. Editora Nova Fronteira, 336 páginas.