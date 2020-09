Ex-Malhação, ator Benjamin fala sobre transição de gênero

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

O ator Benjamin Damini, famoso por interpretar a personagem Martinha em Malhação: Toda forma de amar, publicou no Instagram, nesta terça-feira (22/9), uma foto de quando era criança acompanhada pela legenda na qual afirma ser transexual. No texto, ele logo se apresenta: “Benjamin quer te contar uma história. Ele sou eu”.

Todo o processo é retratado por Benjamin, que relata se recordar do pensamento de ter nascido no corpo errado quando tinha apenas três anos. Além disso, o corpo em desenvolvimento trazia muita tristeza para o ator que, por exemplo, teve que começar a usar parte de cima do biquíni para brincar na praia.

Benjamin Damini manda um recado para os usuários, alertando que “eu sou transexual e para você que está lendo, isso apenas deve significar que meu nome de verdade é Benjamin e desejo ser tratado no masculino”. Na publicação, Benjamin também não dá espaço para que pessoas opinem sobre seu corpo, pontuando que sente orgulho da própria história, que é única.

A publicação rendeu vários comentários, os quais muitos reforçam a frase “seja bem-vindo, Be!”. Outros ressaltam a admiração e o orgulho pelo ator como, por exemplo, o de Alice Wegmann, que diz “todo amor, admiração e carinho para você! Que muita gente possa ver esse post, se identificar e assim se sentir mais leve do peso que é enfrentar esse mundo. Feliz vida pra você, Benjamin!”.