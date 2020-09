Cantor Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, sofre acidente em rodovia

NW Natasha Werneck*/Estado de Minas

(crédito: Fernando e Sorocaba/Divulgação)

O cantor sertanejo Fernando, da dupla com Sorocaba, sofreu um acidente de carro na manhã desta terça-feira (22/9). Segundo a assessoria do artista, ele perdeu o controle do veículo devido a forte chuva na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo.

Fernando chegou a ser internado em um hospital particular de Jundiaí, no interior de São Paulo. Após se certificar de que não havia sofrido nada grave, foi liberado. A assessoria do cantor enviou uma nota para o portal G1 sobre o acidente.

"Na manhã desta terça-feira (22), o cantor Fernando Zor teve um incidente com o carro na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo, quando retornava para um compromisso pessoal na capital. No percurso, Fernando perdeu o controle do veículo devido à chuva forte. O cantor foi hospitalizado em Jundiaí, apenas para check up, mas já esta em casa e passa bem", informou.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina