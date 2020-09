'A força do querer': Bibi fica sem dinheiro e pode perder casa nesta quarta (23/9)

CB Correio Braziliense

O destaque desta quarta-feira (23/9) no mundo das novelas fica com a trama de A força do querer. A produção das 21h terá um grande problema para Bibi (Juliana Paes). Sem dinheiro, a mulher se verá a beira de um despejo. O risco de perder a casa será uma preocupação para toda a família (e para quem tem uma memória mais forte, será o início da carreira no crime da "Poderosa").

Confira os resumos das novelas:

Malhação - Viva a diferença



Leide conforta Lica. Os alunos confrontam Edgar sobre as atitudes de Malu e ameaçam deixar o colégio Grupo. K2 afirma que Tato irá se arrepender de ser padrinho de Tonico. Tina planeja como afastar Telma de casa para ficar sozinha com Anderson. Fio lamenta não encontrar Ellen na saída do colégio. Jota, Ellen e Juca pensam em um novo projeto tecnológico. Benê pede ajuda a Juca com a letra de sua música, e Guto sente ciúmes dos dois. Todos se preparam para a cerimônia de Tonico, e Ellen e Tina vão atrás de Lica. Keyla comenta com as amigas que Nestor sugeriu que ela se casasse com Deco. Começa o ritual em homenagem a Tonico.

Flor do Caribe



Cassiano e Duque reconhecem a filha de Dom Rafael. Ciro cede seu quarto para Isabel. Dom Rafael sente saudades da filha. Cristal beija Cassiano. Alberto reclama com Ester por sua ausência de casa. Cassiano liga para Chico e avisa que está voltando para a Vila dos Ventos. Bibiana sofre ao perceber que Donato rejeita Hélio. Donato propõe sociedade a Juliano. Rodrigo, Ciro e Amadeu ficam surpresos ao descobrir que Isabel é tenente da aeronáutica. Cristal avisa a Cassiano e Duque que conseguiu que eles embarcassem em um navio mercante para o Brasil.

Totalmente demais



Natasha diz a Carolina que está tentando reconstruir sua vida com Arthur. Arthur fica surpreso ao saber por Pietro que Carolina pensa em adotar Gabriel. Natasha afirma a Arthur que prefere ser sua amiga. Dorinha aceita o convite de Carolina para trabalhar com a irmã em seu brechó. Lili descobre que está grávida e diz a Euzébia que o bebê é de Germano. Claudia não revela a Carolina os motivos que levam Gabriel a tomar remédios. Carlinhos não gosta de ver Hugo beijando Gilda, deixa o bar e acaba encontrando Dino na rua.

A força do querer



Ritinha fica furiosa por Zeca não querer levá-la para o Rio de Janeiro. Nazaré afirma a Abel que convencerá o sobrinho a ficar em Niterói. Joyce pede para conversar com Simone sobre Ivana. Ruy comenta com Zeca sobre seu casamento. Eurico exige que Junqueira não aceite o pedido de Dantas para que Cibele trabalhe na assessoria da presidência da empresa. Bibi tenta conseguir dinheiro para pagar seu aluguel atrasado. Zeca vê Ritinha escondida em sua carroceria e a leva de volta para casa. Ruy tenta agarrar Ritinha, que é protegida pelos botos ao entrar no rio. Aurora entrega a Bibi um anel que a filha ganhou de Caio quando ainda estavam juntos. Ivana pede para ter uma conversa séria com Eugênio. Ritinha procura Ruy em sua pousada.

Chiquititas



Capítulo não será exibido para a transmissão do jogo da Copa Libertadores da América

Quando me apaixono



Constanza expulsa Honório de casa e Adriana vai embora com o pai. O delegado decide ir até onde vivia Josefina antes de se casar para seguir com suas investigações. O estado de saúde de Andrézinho se agrava e o médico não dá nenhuma esperança aos pais. Honório entra no quarto de Roberta e exige que ela apague todas as fotos de Constanza e César. Branca manipula Daniel para ajudá-la num golpe financeiro. Um furacão se aproxima. Jerônimo e Augusto se unem para proteger os vinhedos. Césarr se surpreende quando Honório exige explicações sobre seu relacionamento com Constanza. Regina decide ir passar um tempo na fazenda para fugir de Josefina. Com medo de que o filho que espera não seja de Ezequiel, Isaura não quer ter o bebê. Com a foto na mão, Renata pergunta a Jerônimo se é por isso que pensou que ela era ”A Bonita”. Inconformada por ter sido desprezada por Augusto, Aurora está a ponto de se jogar de um precipício. Lázaro a vê, a convence a desistir e a leva para a Paróquia. Josefina se diverte debochando de Constanza. Jerônimo e Renata discutem violentamente. Renata tenta provar que ela não era a noiva de Rafael e sim sua irmã, Roberta. Mas Jerônimo prefere acreditar no que Josefina lhe disse. Renata se revolta com o comportamento do marido e decide ir embora da fazenda.



Apocalipse



A emissora não enviou os resumos dos capítulos até o fechamento deste texto.