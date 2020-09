É tudo verdade há 25 anos

LV Lisa Veit*

A história do cinema documental se confunde com a do próprio cinema. Foi quando os irmãos Lumière inauguraram publicamente o registro do movimento por meio de recortes do cotidiano, que também nasceu o documentário. Como forma de trazer destaque para o gênero especializado, há 25 anos o jornalista Amir Labaki concluiu que era necessário abrir espaço para exibir, assistir e discutir documentários e, a partir disso, fomentar e reconhecer os trabalhos.

Isso culminou no festival É Tudo Verdade. Antes, o fundador desse projeto avaliou que as grandes mostras nacionais não dedicavam a atenção devida às produções do tipo não ficcional. “O maior orgulho é ter estabelecido uma janela nobre para a produção documental brasileira e internacional no país. O festival surgiu do inconformismo frente a virtual invisibilidade dos documentários no Brasil de 25 anos, numa filmografia vigorosa com obras de Alberto Cavalcanti, Humberto Mauro, Vladimir Carvalho, Helena Solberg e Eduardo Coutinho, para ficar em poucos exemplos”, cita Amir.

Hoje, às 20h30, estreia a segunda etapa on-line da 25ª edição do maior festival do gênero documental no país. Em um ano atípico, o É Tudo Verdade — Festival Internacional de Documentários encontrou um dilema para celebração das bodas de prata, pelo casamento longevo com o cinema não ficcional: como festejar em meio ao luto e à impossibilidade do encontro? “O desafio inicialmente era celebrar a marca de 25 anos evitando ser autocentrado. Com a pandemia, veio um desafio ainda maior: o de reinventar tudo em menos de uma semana. A primeira etapa, entre março e abril, exibiu mais de 62 horas de mostras especiais e retrospectivas e atingiu um público maior do que o festival do ano passado. Para a segunda etapa, competitiva agora, buscamos facilitar ainda mais o acesso on-line e gratuito”, destaca o jornalista e crítico de cinema. Serão exibidos mais 61 títulos, que se somam aos 30 da primeira etapa.

Vladimir Carvalho (Cícero Dias, O compadre de Picasso, 2016; A bolandeira,1968; e Conterrâneos velhos de guerra,1991) é uma das principais conexões do festival de documentários com os brasilienses e esteve presente na segunda edição, de 1997, como jurado. Depois disso, se tornou grande referência e presença garantida no festival com diversos trabalhos, sendo o diretor homenageado, em 2015, e voltando ao corpo de jurados em 2019. “Eu fui muitíssimo influenciado pelo festival. Me trouxe um impulso notável e na carreira dos meus filmes. Devo muito ao É Tudo Verdade. Acompanhei desde as primeiras edições e sou frequentador assíduo e apaixonado. O Amir contribuiu para um salto de qualidade na aceitação e na colocação do filme documentário no panorama do cinema brasileiro”, ressalta o diretor.

