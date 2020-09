Morre, aos 76 anos, o cantor Gerson King Combo

CB Correio Braziliense

(crédito: David Obadia/Divulgação)

O cantor Gerson King Combo morreu, na noite da última terça-feira (22/9), aos 76 anos. O comunicado foi publicado na manhã desta quarta-feira (23) nas redes sociais do artista. A morte ocorreu em decorrência de infecção generalizada e de complicações da diabetes após súbita internação, segundo a equipe do músico.

Comunicado Oficial. Comunicamos, com muito pesar, que o nosso amado Gerson King Combo, o Rei do Soul Brasileiro,... Publicado por Gerson King Combo em Quarta-feira, 23 de setembro de 2020

Na semana passada, o artista chegou a passar mal e cancelar a participação no Caxias Music Festival. Na última segunda-feira, ele teve alta. Mas na terça-feira foi até o Posto de Assistência Médica de Irajá, no Rio de Janeiro, para novo atendimento e não resistiu, segundo o G1.

Gerson King Combo era pioneiro do funk carioca. Ele iniciou a carreira artística nos anos 1960 fazendo dublagem. Na época, também tinha experiência como dançarino e coreógrafo, o que o levou a trabalhar no programa da Jovem Guarda e depois a compor hits do grupo. Foi crooner da banda Renato e Seus Blue Caps e do Fevers, até que passou a integrar a Fórmula Sete.

Considerado do James Brown brasileiro, o artista lançou o primeiro álbum em 1977, Gerson King Combo Volume I, que incluia canções como Mandamentos black e Uma chance. O segundo volume foi lançado no seguinte. Até o início dos anos 1980 viveu um momento de ascensão, principalmente, pela participação em bailes blacks. Até que caiu no ostracismos e teve uma nova guinada no fim dos anos 1990.

O mais recente trabalhou foi uma regravação de Uma chance (ao vivo), lançada no ano passado. A ideia era lançar um DVD que incluía a faixa neste ano.

Confira a repercussão da morte de Gerson King Combo

Por aqui, muita gratidão pelo q vc fez, e nossos sentimentos aos familiares, amigos e fãs. — Rashid (@MCRashid) September 23, 2020