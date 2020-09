Vencedor do Masterchef deixa Fogaça constrangido: 'Você é uma delícia'

CB Correio Braziliense

Cláudio, 49 anos, venceu a competição do 11º episódio da atual temporada do MasterChef Brasil, que foi ao ar na última terça-feira (22/9). Ao comemorar e agradecer aos chefs, o participante fez um comentário que deixou Henrique Fogaça constrangido: “Chef, você é uma delícia”. O jurado ficou sem graça com a afirmação, enquanto os participantes do reality show caíram no riso.



O portal da Band conversou com Cláudio após o fim do programa e descobriu que o comentário era uma promessa feita no camarim com os outros participantes. “Estávamos ansiosos e eu, brincando, disse que faria um elogio ao chef se ganhasse. O Ângelo (participante do episódio) riu e duvidou, me desafiando. Falei para ele torcer por mim e, no momento em que venci, achei uma boa forma de relaxar e homenagear os meus colegas que compartilham da mesma opinião. Ele é uma delícia e vou repetir para o resto da vida”, contou ao portal.

A cena repercutiu e foi bastante comentada nas redes sociais.



Participante: chef, vc é uma delícia

Fogaça: ???????????????????? https://t.co/g1NDJAfKd2 — bass (@alebasib) September 23, 2020





O CARA CHAMADO O FOGAÇA DE DELÍCIA AMEIII #MasterChefNaBand pic.twitter.com/n8jlT8bFM0 — mavi??| (@marvxlsz) September 23, 2020

O CARA CHAMANDO O FOGAÇA DE DELICIA KKKKKKKKKKKKKKK LENDA, SÓ VERDADES — L astronauta roxo ???? (@rocknrollinx) September 23, 2020