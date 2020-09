Duda Beat e Nando Reis dividem palco em live nesta sexta-feira (25/9)

AI Adriana Izel

(crédito: Fernando Tomaz e Bispo/Divulgação)

Duda Beat e Nando Reis se juntam, nesta sexta-feira (25/9), para uma live promovida pela Devassa. Essa será a primeira parceria dos artistas. No show, a pernambucana dará nova roupagem para canções do compositor, as transformando numa sonoridade mais pop e dançante. O próprio Nando Reis participará em algumas faixas autorais, mas também cantará canções do repertório da artista.

A transmissão está marcada para às 21h no canal da Devassa no YouTube. Duda e Nando estarão no palco do Circo Voador numa ambientação exclusiva para o show virtual. A plateia aparecerá, mas de forma remota. O público pôde se inscrever para aparecer nas imagens em 3D no palco da apresentação.











Ao Correio, Nando Reis explicou que Duda cantará oito músicas dele, enquanto ele fará uma participação em duas músicas dela. As bandas dos dois artistas também se unem. "Foi muito bacana (o convite). Tem sido uma alegria (a parceria). Eu sou um convidado. Mas será uma participação significativa. Apresentaremos coisas juntas e conjuntas, muito diferentes do que eu sou sozinho e do que ela é sozinha. Será muito interessante", adianta.

Sobre a possibilidade de transformar a parceria da live num trabalho, o compositor diz que não descarta. "Talvez, quem sabe, a gente não insiste e lance algo", afirma deixando o mistério no ar. Vale lembrar que Nando Reis lançou neste ano uma parceria com o duo Anavitória, mostrando que está sempre atento aos novos nomes da música brasileira.

SERVIÇO

Live Duda Beat e Nando Reis

No canal da Devassa no YouTube. Sexta-feira (25/9), às 21h.