'Tubo de Ensaios' integra programação de Semana Universitária da UnB

(crédito: Amanda Lima DEAC/DAC/UnB/ Divulgação)

A 20ª Semana Universitária da UnB recebe o projeto Tubo de Ensaios, com a temática Transcendental, realizada de forma on-line pela Diretoria de Esporte e Atividades Comunitárias, junto a Diretoria da Diversidade, do Decanato de Assuntos Comunitários. Com encontro de ex-participantes, depoimentos e ações artísticas, a edição ocorre em 23 a 25 de setembro, das 17h às 19h30, pelo canal do YouTube da Extensão UnB.

O projeto Tubo de Ensaios consiste em performances artísticas simultâneas, que são realizadas anualmente desde 1999. Em 2020, entretanto, devido a pandemia da covid-19, que impede atividades presenciais, o intuito é resgatar a memória institucional das apresentações para fortalecer a rede de participantes, por meio do virtual. Dessa forma, um encontro físico deve ser organizado quando for seguro para todos os públicos.

O projeto tem ainda o objetivo de levantar discussões sobre a função social da arte a fim de ultrapassar o isolamento social, o que incentivou a temática escolhida de Transcendental. Também no sentido de que apresentações de outros anos serão reinterpretadas em modelo on-line, excedendo perspectivas de técnicas, espaço e tempo.

Tubo de Ensaios, durante todos os anos de existência, tem colaborado com o fortalecimento das áreas de artes cênicas, que propõe uma linguagem mais prática e transdisciplinar. Por ser, normalmente, apresentado nos espaços da Universidade de Brasília, o projeto alcança possibilita que pessoas de diferentes cursos tenham contato com formas de expressão.

Serviço

Tubo de Ensaios Transcendental

Canal oficial do YouTube de Extensão UnB. Em 23 a 25 de setembro, das 17h às 19h30. Modelo on-line de apresentações do projeto. Gratuito para o público.