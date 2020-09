Produtora brasiliense lança prêmio para roteiristas iniciantes

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram/Divulgação)

Até 4 de outubro, roteiristas que desejam adentrar o mercado audiovisual poderão enviar produções para concorrerem ao Pitching 2020, da brasiliense Studio 10 Filmes. O prêmio consiste no valor de R$ 3 mil, além da possibilidade de ser contratado pela produtora como um dos roteiristas no desenvolvimento do projeto. Não há limite de projetos por candidatos.



Por meio da premiação, a Studio 10 afirmou que tem o intuito de movimentar o mercado e ajudar produtores estreantes, em nível nacional, no momento difícil. “O audiovisual ficou bem prejudicado com a pandemia. Além disso, nós temos um déficit de roteiristas no Brasil e queremos encontrar novos talentos”, afirma Cristiano Vieira, diretor da empresa, por meio de nota.

Poderão se inscrever brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. O regulamento e o formulário para inscrição estão disponíveis na página oficial da produtora no Facebook.

Para a premiação, o mais importante é que as propostas sejam originais. “Queremos uma ideia boa, que não seja cópia de algo que já existe. Além disso, a proposta deve ser realizável dentro da realidade do nosso cinema, que é de produções de baixo orçamento. Nós queremos produzir a obra escolhida”, destaca Cristiano.

O nome do prêmio, Pitching, remete à uma técnica que também deve ser considerada pelos proponentes: a apresentação clara e convincente de projetos. O formato deve ser simples, com até cinco páginas. Cristiano considera essa etapa parte essencial do aprendizado de candidatos iniciantes, já que é importante aprender apresentar as ideias de maneira resumida às produtoras de audiovisual, antes do envio de um roteiro completo.

"Apesar do momento difícil que passa o audiovisual brasileiro, o Pitching 2020 é a nossa pequena contribuição para motivar roteiristas iniciantes que não conseguem fazer com que seus projetos cheguem até os produtores. Por isso, elaboramos um edital bem inclusivo e um formulário de inscrição bastante didático," afirma Vieira.



Serviço

Pitching 2020, pelo Studio 10 Filmes

Por meio de inscrição, até 4 de outubro. Os projetos devem ser adequados ao regulamento. A premiação voltada para roteiristas iniciantes é de R$ 3 mil e possível contratação para colaborar no Studio 10 Filmes.