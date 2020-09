Projeto musical do Masp transmite show do rapper Rincon Sapiência

CB Correio Braziliense

(crédito: Facebook/Divulgação)

Pelo projeto Música no vão, o Museu de Arte de São Paulo (Masp) promove show do rapper Rincon Sapiência em 25 de setembro, às 19h, com transmissão ao vivo pelo YouTube do espaço cultural. Com dois álbuns na carreira, o artista já fez parcerias com Sidney Magal, Drik Barbosa e IZA. Além da apresentação, haverá também um workshop de hip-hop com Mayara Rosa.



O Música no Vão foi criado em 2017 com o objetivo de ocupar o vão livre do Masp com shows gratuitos de artistas e bandas brasileiras. O evento, então, passa a ser on-line para garantir a segurança durante a pandemia. Ocorre portanto, por transmissão ao vivo, no auditório do museu, sem plateia presencial.



Além do show do rapper paulistano, que trará faixas como Ponta de lança e A coisa tá preta, a programação contará com o workshop de hip-hop da dançarina Mayara Rosa, que vai mostrar alguns passos básicos do gênero. O Masp está fechado desde março para evitar o contágio do público com o coronavírus e, como afirmou em comunicado, estuda estratégias para dar continuidade aos encontros à distância entre a arte e o público.



Serviço

Música no Vão recebe Rincon Sapiência, no Masp

Pelo canal do YouTube do museu. Em 25 de setembro. Das 18h às 20h. Show por transmissão on-line do rapper Rincon Sapiência e workshop de hip-hop com Mayara Rosa. Gratuito.