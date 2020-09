'A força do querer': Bibi sobre acidente e vive momento crítico nesta quinta (24/9)

CB Correio Braziliense

(crédito: Globo/Divulgação)

O destaque desta quinta-feira (24/9) no mundo das novelas fica com a trama de A força do querer. A produção das 21h seguirá a má sorte de Bibi. Depois de ser ameaça de despejo de casa, a mulher será assaltada no capítulo de hoje e o pior: ainda sofrerá um acidente na tentativa de escapar do algoz.

*Os resumos são responsabilidade das emissoras e podem ocorrer mudanças por decisões de edição.



Confira os resumos das novelas:

Malhação - Viva a diferença



Classificação indicativa 12 anos



Nestor e Odaiuá partem de volta para Santos, e Roney comemora. Tato e Deco discutem sobre os cuidados com Tonico. Juca e Guto enviam letras de música para Benê, e Julinho pergunta se a irmã está namorando os dois. K1 sugere que K2 se aproxime de Keyla para apaziguar suas desconfianças em relação a Tato. Dóris desconfia que K2 tenha mentido para ela. Bóris aconselha MB, Tina e Guto a se unirem para resolver seus problemas com Malu. Dóris descobre o esquema de falsificações comandado por K2. Os alunos organizam um protesto contra Malu, e Clara desafia a mãe.

Flor do Caribe



Classificação indicativa 10 anos



Hélio entrega um cheque a Bibiana para pagar o barco de Donato e pede segredo à mãe sobre a origem do dinheiro. Alberto briga com Ester ao perceber que foi ela quem tramou a prisão de seus clientes. Cristal aconselha Cassiano e Duque a se esconderem até sua partida para o Brasil. Duque e Cassiano se disfarçam como dançarinas para escapar dos capangas de Dom Rafael. Ester pede para conversar com Alberto.

Totalmente demais



Classificação indicativa 12 anos



Dino pede a Carlinhos que não conte a ninguém que está de volta. Wesley consegue ficar em segundo lugar na competição. Cassandra escuta a conversa de Lili e Euzébia e descobre que a mãe de Fabinho está grávida. Lili e Euzébia pedem a Cassandra que não conte a ninguém sobre o bebê. Carlinhos furta o dinheiro do caixa do Flor do Lácio e dá para Dino. Arthur avisa a Eliza que ela foi convidada para passar uma temporada em Paris.

A força do querer



Classificação indicativa 12 anos

Ruy tenta ficar com Ritinha. Ivana pede para morar sozinha. Joyce discute com Eugênio. Zeca conversa com Nazaré sobre Ritinha. Ritinha diz a Marilda que irá para o Rio de Janeiro com Ruy. Silvana indica uma arquiteta para ajudar Eugênio com o projeto de seu escritório. Cirilo marca uma viagem com Caio. Aurora discute com Rubinho. Bibi e Caio se veem na rua. Bibi é assaltada no ônibus e acaba sofrendo um acidente. Eugênio gosta do trabalho de Irene. Caio flagra Silvana em uma mesa de pôquer. Ritinha prepara um banho de ervas. Zeca chega ao Rio de Janeiro e leva Nazaré em casa. Ritinha não encontra Ruy no local marcado e decide ir atrás dele em Belém. Zeca se desespera ao saber da fuga da noiva. Ritinha chega a Belém.

Chiquititas



Classificação indicativa livre

José Ricardo e Junior chegam ao orfanato para a votação entre Carol, Ernestina e Cintia. Chico também votará. Cintia recebe uma ligação misteriosa e diz para a pessoa que será a nova diretora, pois já possui seis votos garantidos. Carmen chega ao orfanato e diz que como se trata de uma democracia ela também possui o direito de participar como candidata. A votação secreta começa. Junior é o primeiro a votar. Mosca é o último. José Ricardo abre a urna para apurar os votos. O crítico Rui Falcão vai até o Café Boutique para poder falar com Letícia. Os dois se entendem e Letícia diz que Dani possui um temperamento difícil. O rapaz se declara para a amada. A votação acaba e Cintia vence com oitos votos. Carol fica com seis, Ernestina com dois e Carmen com apenas um (que é o dela mesma). Rui Falcão leva Letícia para casa. Os dois se beijam. No orfanato, Chico pede desculpa para Carol, diz que não votou nela porque tinha certeza que ela venceria e por isso votou na Ernestina, que iria receber apenas um voto. Mosca, Mili e Pata dizem as demais crianças que acreditam que quem mudou o voto para escolher Cintia errou, pois é Carol que sempre ajudou a todos. Carol diz que ninguém precisa se explicar e que continua gostando de todos da mesma maneira. As crianças que votaram em Cintia se arrependem. Carol conversa com Letícia em casa e diz que está triste. Letícia fala que Cintia deve ter dado presente para as crianças com outra intenção.

Quando me apaixono



Classificação indicativa de 10 anos

Adriana vai até o bar “A Mentirosa” conversar com o garçon. Quando ele vê a foto das duas irmãs confirma que Roberta esteve várias vezes no bar com Rafael. Branca insiste em se reconciliar com Honório e, diante de sua recusa, juro que vai destruí-lo. Gonçalo diz a Josefina e Roberta que precisa falar urgentemente com Jerônimo para saber por que omitiu que Rafael Gutierrez era seu irmão e nunca contou que ele se suicidou. Roberta desmaia. Quando Roberta desmaia ao ouvir que Rafael se suicidou por causa do amor de uma mulher, Josefina trata de convencê-la que foi por Renata. Adriana informa Renata que o garçon viu Roberta e Rafael várias vezes juntos e pareciam namorados. Ao saber disso, Renata decide ir imediatamente para a capital e impedir o casamento de Roberta e Matias, mas por causa do mal tempo os voos estão cancelados. Regina chega em “A Bonita” e tenta convencer Jerônimo que Josefina mentiu sobre Renata. Renata confessa a Augusto que gostaria que sua mãe fosse como Regina. Os sinos da igreja convocam a todos para ajudar as pessoas desalojadas pela terrível tempestade. Em “A Bonita” todos se preparam para receber os feridos. Regina se oferece para ajudar. Roberta pede, aos gritos, que a mãe chame um médico, mas Josefina se nega e ela perde o bebê. Mesmo assim ela se recusa a socorrer a filha pois ninguém pode saber que perdeu a criança pois isso atrapalharia seus planos de Roberta herdar a fortuna ao se casar com Matias.

Apocalipse



Classificação indicativa de 14 anos

A emissora não enviou os resumos dos capítulos até o fechamento deste texto.