Wine Garden retoma shows ao vivo com agenda até domingo (27/9)

O Wine Garden, no Pontão do Lago Sul, retoma a programação musical ao vivo, a partir desta quarta-feira (23/9). Após o decreto do GDF que libera shows ao vivo em bares e restaurantes, o estabelecimento abriu a agenda de shows para artistas da cena cultural brasiliense que vai até domingo (27/9). Em um palco ao ar livre, e com o distanciamento recomendado entre as mesas, se apresentam Talíz & Manu, Ricking, Projeto in Trio, Dj Leoqp e Vitor & Steph. O couvert artístico é individual e custa R$ 12.

Programação do Wine Garden



Quarta-feira (23/9):

Talíz & Manu. A partir das 20h30, as artistas cantam diversas faixas do gênero R&B.



Quinta-feira (24/9):

Ricking. A partir das 20h30, o cantor e compositor Ricking se apresenta trazendo clássicos do rock como Nickelback, Pearl Jam,The Calling e outros.



Sexta-feira (25/9):

Projeto in Trio. Começando às 20h30, o grupo anima a noite com world music, rock e blues.



Sábado (26/9):

Dj Leoqp. A partir das 19h, o Dj assume as pick-ups trazendo diversos gêneros musicais.



Domingo (27/9):



Vitor & Steph. A partir das 17h30, a dupla se apresenta fechando a programação do fim de semana.





Serviço

Programação musical do Wine Garden

No Wine Garden (Pontão do Lago Sul). De 23 a 27 de setembro. De quarta a sexta, a partir das 20h30; sábado às 19h e domingo 19h30. Se apresentam Talíz & Manu, Ricking, Projeto in Trio, Dj Leoqp e Vitor & Steph. O couvert artístico é individual e custa R$ 12.



Wine Garden

Funcionamento de terça a sexta, das 18h à meia-noite; e sábados e domingos, das 17h à meia noite. Reservas (somente via WhatsApp) pelo número: (61) 99123-0759.