Danilo Gentili faz piada sexista sobre mulher na Lua e internautas repudiam

Após o anúncio da execução do Programa Artemis, em que a Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa) pretende enviar a primeira mulher à lua até 2024, o humorista e apresentador Danilo Gentili fez uma "piada" nas redes sociais em que comparou a missão com uma "promoção" da grife de luxo italiana Gucci. Internautas que seguem o artista repudiaram o comentário considerado "machista" e "sexista" (veja mais abaixo).



No Twitter, na noite desta quarta-feira (23/9), o artista publicou a captura de tela de uma reportagem com o seguinte título: "Como são os planos da Nasa para levar a primeira mulher à lua até 2024".



Acompanhado da imagem, ele comentou. "O plano: Enviar para o espaço sondas com estoques da Gucci, despejar na Lua e anunciar 'promoção'. O resto acontece sozinho", disse.



Repercussão negativa



Logo após a postagem, vários internautas que seguem o humorista repudiaram a “piada” publicada, por ser considerada sexista – preconceito ou discriminação baseado no gênero de uma pessoa, no caso, as mulheres – e machista. Outros tantos também acrescentaram que a piada é “ruim”, além de ser marcada por estereótipos.



Ao tentar se defender, Gentili rebate alguns tweets: “Porra, Fiscal de piada em 2020? E fracassado ainda”. Num outro, ele diz que o “chilique” das pessoas com a “zueira” incentiva ele a continuar.



“Piadas” sobre estupro e lactantes



Não é a primeira vez que o apresentador se envolve em polêmicas consideradas de cunho machista, sendo até condenado, em 2019, à prisão em regime semiaberto por seis meses e 28 dias por injúria à deputada federal Maria do Rosário (PT-RS).

No vídeo de 2016, que resultou na condenação, Gentili rasga e enfia dentro das calças um documento enviado pela parlamentar em relação a comentários contra ela no Twitter do comediante.



Além de rasgar o papel, à época, o apresentador pediu para que Rosário recebesse de volta o documento e que "abra a bunda" e coloque "tudo dentro".



Em um show, o comediante chegou até a dizer que não concordava com muitas coisas que o presidente Jair Bolsonaro diz, como, por exemplo, que a "Maria do Rosário não merece ser estuprada". "Não concordo com isso, ela merece. Merece!", completa.





Em 2016, a Justiça também condenou Gentili após ofender Michele Rafael Maximino, conhecida por ter doado mais 400 litros de leite de materno. Em 2013, durante o programa "Agora É Tarde", exibido pela Band, ele chamou a pernambucana de "vaca" e a comparou com o ator pornográfico Kid Bengala.