Concerto entre Brasil e China celebra aniversário de país asiático

(crédito: Imprensa Embaixada da China/ Divulgação)

A República Popular da China comemora 71 anos de fundação em 1º de outubro deste ano. Neste sentido, a Embaixada da China e os Consulados-gerais de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife se reúnem em um concerto virtual simbolizando a união de diferentes culturas e a solidariedade ao momento de combate à pandemia. O concerto das orquestras estreia em 26 de setembro, às 11h, no canal do YouTube da Embaixada da China e pelo canal Music Box Brazil.

As orquestras participantes são renomadas em Beijing, que representa Pequim em mandarim, idioma chinês, em Brasília e no Rio de Janeiro. São elas, respectivamente: Orquestra de Câmara do Conservatório Central da China, Quarteto de Cordas Vivace e Orquestra Maré do Amanhã. Obras dos dois países, como, por exemplo, peças, músicas e poemas serão tocados pelas orquestras a fim de intercalar culturas e representações.



Orquestra Maré do Amanhã (foto: Facebook/ Reprodução)



O evento é inédito em dois sentidos, por representar a primeira vez em que a Embaixada e os Consulados-gerais se unem para celebrar o aniversário da República Popular da China e também pela comemoração ocorrer em modelo on-line. Composto pelo professor do Conservatório Central da China, Dai Bo, o remix engenhoso encerra as apresentações e mistura a bossa nova brasileira com a canção folclórica chinesa.



Concerto China-Brasil em Comemoração da Data Nacional da China

No canal do YouTube da Embaixada da China no Brasil e no canal Music Box Brazil. Em 26 de setembro, às 11h. Gratuito e classificação livre para o público