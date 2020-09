CB Correio Braziliense

A procura

Onde estavas escondida?

No fim do túnel

Ou na magia?

Foste embora

Para onde?

Ontem

Te escondias

Em busca do tempo perdido.

Hoje

Descobres o horizonte

Na madrugada tardia.

Amanhã

A lua é o manto

A te envolver na noite fria.



Haidée de Souza Neves