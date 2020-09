Série 'Supergirl' chega ao fim após sexta temporada

CB Correio Braziliense

'Supergirl' mostra Kara Zor-El tentando se tornar uma heroína - (crédito: Warner/Divulgação)

A série da DC Comics, Supergirl chega ao fim na sexta temporada. A informação foi confirmada pela protagonista do programa, Melissa Benoist, nas redes sociais.. “Dizer que foi uma honra retratar essa personagem icônica seria um eufemismo enorme”, escreveu a atriz.

A última temporada de Supergirl será exibida no Brasil pela Warner Channel em 2021, com 20 episódios, de acordo com o portal Deadline. As edições anteriores, gravadas pela CW, que foram ao ar pela primeira vez em 2015, estão disponíveis no catálogo da Netflix. “Estou tão animada por podermos planejar nossa conclusão para esta jornada incrível, e mal posso esperar para ver o que temos reservado. Eu prometo que traremos uma baita temporada final”, garantiu Melissa.

Melissa Benoist falou também sobre o impacto positivo que Supergirl gerou em relação ao empoderamento feminino. “Ela (a personagem) me ensinou uma força que eu não sabia que tinha, para encontrar esperança nos lugares mais sombrios e que somos mais fortes quando estamos unidos. O que ela representa nos leva a ser melhores. Ela mudou minha vida para melhor e sou eternamente grata”, declarou a protagonista.