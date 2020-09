Brasil é indicado a sete categorias do Emmy Internacional 2020

CB Correio Braziliense

(crédito: Fabio Rocha/TV Globo e Sérgio Baia/Divulgação)

O Emmy Internacional, que considera as atrações televisivas de fora do Estados Unidos, revelou, nesta quinta-feira (24/9), os indicados da edição de 2020. O Brasil apareceu em sete categorias do prêmio. No ano passado, o país havia sido lembrado em oito.

Os atores Raphael Logam, de Impuros (Fox), e Andrea Beltrão, de Hebe (Globoplay/Globo) foram nomeados as categorias de melhor ator e melhor atriz, respectivamente. Logam já havia disputado no ano passado. Ele dá vida a Evandra, um personagem que se envolve no crime após a morte o irmão. Já Andrea foi lembrada pela interpretação da falecida apresentadora Hebe Camargo.

Como já costuma acontecer, o país também foi representado na categoria novela. A trama escolhida foi Órfãos da Terra (Globo), de Duca Rachid e Thelma Guedes, que retratava a história de refugiados sírios.

No universo das séries, Ninguém tá olhando (Netflix) apareceu na categoria de comédia. A produção de humor, que foi cancelada pelo serviço logo após a primeira temporada, acompanha uma espécie de anjo que descumpre regras e começar a se relacionar com uma humana. A série é protagonizada por Victor Lamoglia e Kéfera Buchmann.

O país está representando em melhor filme para tevê e minissérie com Elis -- Viver é melhor que sonhar (Globo) de George Moura, Hugo Prata, Vera Egito e Luiz Bolognesi, cinebiografia da artista protagonizada por Andreia Horta.

Além disso, foi lembrado por Refavela 40 (HBO), documentário sobre o disco homônimo de Gilberto Gil, está na categoria Melhor programa de arte e por Canta comigo (Record), reality show apresentado por Gugu Liberato, foi indicado a entretenimento não roteirizado.

Confira as categorias em que o Brasil disputa o Emmy Internacional 2020

Melhor Programa de Arte

Jake and Charice - Japão

Refavela 40 - Brasil

Vertige de la chute (Ressaca) - França

Why do we dance? - Reino Unido

Melhor Ator

Billy Barratt em Responsible child - Reino Unido

Guido Caprino em 1994 - Itália

Raphael Logam em Impuros - Brasil

Arjun Mathur em Made in heaven - Índia

Melhor Atriz

Emma Bading em Play - Alemanha

Andrea Beltrão em Hebe - Brasil

Glenda Jackson em Elizabeth is missing - Reino Unido

Yeo Yann Yann em Invisible stories - Singapura

Novela

Chen Xi Yuan (Love and destiny) - China

Na corda bamba - Portugal

Órfãos da Terra - Brasil

Pequeña Victoria - Argentina

Comédia

Back to life - Reino Unido

Fifty - Israel

Four more shots please - Índia

Ninguém tá olhando - Brasil

Filme para TV / Minissérie

L’Effondrement (The collapse) - França

Elis – Viver é melhor que sonhar - Brasil

The Festival of the Little Gods - Japão

Responsible child - Reino Unido

Entretenimento não roteirizado

Canta comigo - Brasil

Folkeopplysningen - Noruega (The Public Enlightenment)

MasterChef Tailândia - Tailândia

Old People’s Home for 4 Year Olds - Austrália