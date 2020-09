Festival Varilux terá edição em 2020 a partir de novembro

CB Correio Braziliense

Filme que integrou o festival em 2019 Amor à segunda vista - (crédito: Agência Febre/Divulgação)

Aós adiamento, a edição do Festival Varilux do Cinema Francês de 2020 tem nova data. Entre 19 de novembro e 3 de dezembro será realizada a versão presencial do evento, com formato a ser adaptado em função da normalização dos cinemas no Brasil.

A transmissão dos filmes será proposta a 120 cinemas, em 86 cidades diferentes, que também participaram em 2019. Neste ano, apesar da data fixa do festival, há mais flexibilidade. As produções poderão ser marcadas pelos transmissores até fevereiro de 2021.

De acordo com os organizadores do evento, a expectativa é que o público, até a data, consiga entrar no cinema com segurança e confiança. "Achamos importante, nesse momento tão delicado, ajudar os cinemas, que sempre foram parceiros maravilhosos do festival Varilux e que vão precisar de conteúdo de qualidade para conquistar novamente o público no momento da reabertura", disseram os curadores e diretos do evento, Emmanuelle e Christian Boudier, em nota.



Neste ano, o Festival Varilux fez uma edição Em Casa em abril, oferecendo 50 filmes franceses de forma gratuita para serem assistidos dentro do período de quatro meses. Na época, a produção deixou claro que manteria uma edição física. A iniciativa foi uma colaboração entre Embaixada da França, a Essilor/Varilux, maior patrocinadora do festival, a produtora Bonfilm e a Looke, plataforma brasileira de streaming, além de outras distribuidoras.