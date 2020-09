Angela Ro Ro disponibiliza show comemorativo no YouTube

CB Correio Braziliense

A cantora lança no YouTube o show comemorativo de 33 anos de carreira, gravado em 2012 - (crédito: AngelaRoRo/Divulgação)

De bem com a vida (2012), show de comemoração dos 33 anos de carreira da cantora Angela Ro Ro, estreia no YouTube neste sábado (26/9). A apresentação será disponibilizada por meio da plataforma na íntegra, e o público poderá conferir o repertório de 15 canções, assim como participações especiais de Frejat, Diogo Nogueira, Jorge Vercillo, Sandra de Sá, e Paulinho Moska.



Gravado em outubro de 2012, no Theatro Net Rio (RJ), o espetáculo foi lançado posteriormente nos formatos CD e DVD Ao vivo. Este é o segundo DVD da carreira da cantora, pela Biscoito Fino. O show será lançado no canal da gravadora, no YouTube.



A set list privilegia a veia autoral de Angela que, além das autorais solo, compôs canções com Ana Carolina e Antônio Adolfo, e também outros artistas com quem dividiu o palco no show comemorativo. A artista colaborou, em performance e composição, com Jorge Vercillo, na canção Capital do amor; com Sandra de Sá, que participa de Beijos na boca; com Moska, em Feliz da vida e com Maria Bethânia, na música Fogueira, um clássico lançado pela baiana. Roberto Frejat completa a lista com Amor meu grande amor, e Malandragem, originalmente composta por ele e por Cazuza, para ser gravada pela cantora, o que só ocorreu no registro de 2012.



“A receita certa para um produto ficar bom e honesto é ter dedicação, generosidade e talento”, escreveu a cantora e compositora carioca no encarte do DVD.



Confira o repertório:



De amor e mar (Angela Ro Ro / Ricardo Mac Cord)

Vou por aí...(Angela Ro Ro / Antonio Adolfo)

Ela sumiu (Angela Ro Ro)

Capital do amor (Angela Ro Ro / Jorge Vercillo) Participação especial: Jorge Vercillo

Muitas canções (Angela Ro Ro / Lana Braga)

Romance espetacular (Angela Ro Ro / Carlota Marques)

Opium (Angela Ro Ro)

Beijos na boca (Angela Ro Ro / Sandra de Sá). Participação especial: Sandra de Sá

Tudo por um triz (Angela Ro Ro / Mario de Castro)

Canto livre (Angela Ro Ro / Ana Carolina )

Salve Jorge! (Angela Ro Ro). Participação especial: Diogo Nogueira

Pinto velho (Angela Ro Ro)

Feliz da vida! (Angela Ro Ro / Moska)

Malandragem (Cazuza / Frejat) Participação especial: Frejat

Amor meu grande amor (Angela Ro Ro / Ana Terra). Participação especial: Frejat

Serviço

De bem com a vida (2012), de Angela Ro Ro

Pelo canal no YouTube da gravadora Biscoito Fino. Disponível a partir de 26 de setembro. Gratuito.