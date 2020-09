Bolsa médica usada por Michael Jackson em leito de morte é leiloada

CB Correio Braziliense

(crédito: YouTube/ Reprodução)

A prima do astro do pop Michael Jackson, Marsha Stewart anunciou, nesta quarta-feira (23/9), no YouTube que está leiloando a bolsa de medicamentos de propofol, anestésico, usada pelo cantor quando estava no leito de morte. A expectativa é que Marsha consiga atingir, ao menos, R$ 13,5 mil com o leilão que será feito em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Marsha confessou ter pego a bolsa de medicamentos, aplicada pelo médico Conrad Murray, depois que Michael Jackson veio a óbito, em junho de 2009. Segundo o portal Sun, esse fato aconteceu durante uma visita da prima, junto ao pai do cantor, Joe Jackson, ao quarto em que o artista estava.

De acordo com Marsha, a bolsa continha uns resquícios do medicamento que, com o passar do tempo, foram dissolvidos. Por ter estado conectado a um dos braços de Michael Jackson, o utensílio contém ainda fragmentos do sangue do artista, afirma a prima.



Michael Jackson é considerado um dos maiores artistas de todos os tempos, que reunia a composição, a voz e a dança em apresentações. A bolsa de medicamentos será leiloada por meio da loja Memorabilia Expert, especializada em itens colecionáveis. Conforme afirma Marsha Stewart, ela foi utilizada pelo cantor no leito de morte, em 25 de junho de 2009.