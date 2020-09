Turnê de Michael Bublé no Brasil ganha novas datas

CB Correio Braziliense

(crédito: Ethan Miller/AFP)

Adiados em razão da pandemia do novo coronavírus, os shows do cantor Michael Bublé no Brasil ganharam novas datas. As apresentações da turnê An evening with Michael Bublé, que estavam agendadas para outubro deste ano, foram remarcadas para novembro de 2021.

A turnê passará por Porto Alegre, em 3 de novembro; Curitiba, 5 de novembro; São Paulo, 7 de novembro; e Rio de Janeiro, 10 de novembro.





Novas datas do Michael Bublé no Brasil. Ingressos comprados são válidos para novas datas. pic.twitter.com/ow59G58ONp — Move Concerts Brasil (@MoveConcertsBR) September 23, 2020





Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Live Pass. De acordo com a organização, quem já adquiriu a entrada não precisa trocar, ela vale para os novos dias. Também informou que não haverá devolução de valores.

Outros países da América Latina também recebem o cantor no mesmo período. São eles o Chile e a Argentina.

Sucesso

Michael Bublé vendeu mais de 60 milhões de discos durante a carreira em todo o mundo. Canções assinadas por ele embalaram trilha sonoras de novelas, como Celebridade e América, da Rede Globo. O cantor e compositor ganhou quatro Grammy’s e vários Juno Awards.

Serviço

An evening with Michael Bublé

Curitiba, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. 3, 5, 7 e 10 de novembro de 2021. Preço: variável de acordo com a cidade. Classificação indicativa: a depender da cidade.