Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (25/9)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Ter e perder

Data estelar: Lua cresce em Capricórnio

Quanto mais forte e rígido for teu apego ao que possuíres, ao que consideras teu, maior também será a vertigem do medo que sentirás pela imaginação de que possas perder tudo que conquistaste. Será que isso significa que devas procurar conforto nas religiões que te infundam desapego e que te afirmem o óbvio, que tudo é temporário, que tudo termina com a morte e que daqui nada levarias? Pareceria sensato fazer isso, mas na prática isso te atormentaria ainda mais, porque tu continuarias com apego ao que possuis, porém, com culpa de não conseguir te desapegar. Aquilo que conquistaste não foi produto da sorte, mas do teu esforço e empenho, por isso, é legítimo que o identifiques como algo que é teu. O que tu precisas fazer é aprender a lidar com o abismo infernal do medo, isso sim, porque quanto mais tiveres, mais medo sentirás também.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O grau de exposição é diretamente proporcional ao medo de que, no futuro, os resultados não sejam compatíveis a todo o esforço que está sendo feito agora. Nunca haverá garantia de nada, a vida é aventura total.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Um turbilhão de ideias maravilhosas flui através de sua alma, e isso é muito bom. Procure dar os passos pertinentes para que as ideias sejam arrancadas do estado subjetivo e encontrem um fundamento para se realizarem.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Essas suspeitas que coçam em sua alma são motivo de investigação, que precisa ser o mais imparcial possível logo do começo, para você chegar a conclusões acertadas. É hora de fazer uso de sua inteligência. Em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Preservar uma boa dinâmica nos relacionamentos será mais importante do que acelerar o passo para fazer, por si só, o que estiver ao seu alcance. Melhor que tudo demore mais, porém, que seja agradável para todos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Muitas potencialidades estão envolvidas nesta parte do caminho, e a visão dessas estimula sua alma a seguir em frente. Leve em conta, porém, que não seria possível abraçar tudo que se apresenta. Faça escolhas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Quaisquer preocupações ou ansiedades serão curadas através de alguns momentos de regozijo. Atualize a consciência de tudo aquilo que brindar a você com prazer e leveza, e se lance à procura dessas experiências.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Termine o que você começou antes de se enredar em novos assuntos. Isso vai agregar tranquilidade para seu andar por entre o céu e a terra, já que evitará que se acumulem tarefas irresolvidas, tornando tudo mais nervoso.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Neste momento, em que sua alma se sente frágil e até desamparada, porque não encontra apoio para realizar seus desejos, é também o momento de sentar com calma e conversar com as pessoas. Diálogos imprescindíveis.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Cuide para trilhar seu destino com a maior segurança possível, o que, na prática, significa você conter seus impulsos e desacelerar quaisquer decisões que quiser tomar. Uma tarefa nada fácil para a alma sagitariana.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Agora é quando você há de tomar as iniciativas, sem importar se essas são as mais acertadas ou se vão provocar algumas trapalhadas. É importante colocar a bola em jogo, isso vai estabelecer a dinâmica necessária.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Melhor manter o silêncio e tomar distância, porque este é um momento de fragilidade para você, no qual as pessoas, inadvertidamente, podem tocar em pontos nevrálgicos do seu ser, provocando mal-estar inesperado.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Agora é o momento de articular seus interesses através da rede de relacionamentos que estiver disponível e se, por ventura, faltarem pessoas para concretizar suas pretensões, então é hora de sair em busca delas.