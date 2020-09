'Totalmente demais': Eliza aceita convite para morar em Paris nesta sexta (25/9)

CB Correio Braziliense

(crédito: TV Globo/Reprodução)

O destaque desta sexta-feira (25/9) no mundo das novelas fica com a trama de Totalmente demais. Na produção das 19h, o público acompanhará uma decisão e tanto. Eliza (Marina Ruy Barbosa) aceita se mudar para Paris com Arthur (Fábio Assunção). A moça tinha ficado em dúvida em relação ao convite, mas a vontade de brilhar na carreira parece ter falado mais alto. Só resta uma questão: e como fica Jonatas (Felipe Simas)?

*Os resumos são responsabilidade das emissoras e podem ocorrer mudanças por decisões de edição.

Confira os resumos das novelas:

Malhação - Viva a diferença



Classificação indicativa 12 anos



Malu suspende os alunos que lideraram o protesto, inclusive Clara, e ameaça Ellen. Dóris conversa com os professores sobre K2. Marta exige que Lica retorne à escola e pede ajuda a Leide. Mitsuko e outros responsáveis pelos alunos reclamam das atitudes de Malu com Edgar. Tato alerta Keyla sobre a vacinação de Tonico. Ellen aprova o comportamento de Jota, e Fio o provoca. Benê, Juca e Guto tentam compor uma música romântica. Edgar admite que sente falta de Bóris. Tina apresenta Yoko, sua avó, para Anderson. MB, Felipe, Guto, Samantha e Lica picham a escola contra Malu, e Clara se incomoda. Lica e Clara se surpreendem ao ver Edgar chegar embriagado ao colégio.

Flor do Caribe



Classificação indicativa 10 anos

Ester tenta conversar com Alberto, mas o empresário prefere não confrontá-la. Cristal oferece dinheiro para ajudar Cassiano e Duque. Ester se emociona ao lembrar de Cassiano. Natália conhece Juliano. Cassiano e Duque decidem pegar um ônibus até o navio mercante que os levará para o Brasil. Ariana some e Candinho se desespera. Cassiano e Duque embarcam no navio mercante. Alberto pede perdão a Ester. Duque diz a Cassiano que está preocupado com Amaralina. Cassiano e Duque são surpreendidos com a presença de Amaralina no navio.

Totalmente demais



Classificação indicativa 12 anos

Eliza teme deixar o país com Arthur e pede para pensar sobre o convite. Gilda não encontra o dinheiro que Eliza deixou na gaveta para pagar o fornecedor e demonstra a Hugo que desconfia de Riscado. Fabinho descobre sobre a gravidez de Lili. Jonatas se preocupa ao saber que Eliza recebeu uma proposta para morar em Paris. Lili diz a Fabinho que só terá certeza de quem é o pai de seu filho após realizar os exames. Eliza comunica a Arthur que decidiu ir para Paris. Em ensaio fotográfico, Cassandra deixa escapar que Lili está grávida.

A força do querer



Classificação indicativa 12 anos

Em ação policial, Jeiza confronta Zeca, que fica furioso. Janete e Gislene falam mal de Ritinha na cidade. Edinalva tenta descobrir com Marilda informações sobre o paradeiro de sua filha. Ritinha não encontra Ruy e decide voltar para casa. Jeiza libera Zeca. Ruy volta para o escritório, e Cibele se anima. Francineide convence Ritinha a passar a noite em Belém. Nazaré mente para que Zeca não volte ao Pará. Caio aparece na casa de Silvana. Bibi discute com Aurora. Zeca descobre que Jeiza é filha da amiga de Nazaré. Abel conta para o filho o que aconteceu com Ritinha. Ritinha consulta uma rezadeira. Zeca decide terminar seu noivado e permanecer no Rio de Janeiro. Caio encontra Heleninha e conhece o sobrinho Yuri. Bibi é despejada. Marilda conta que Zeca não voltará para o Pará, e Ritinha decide ficar em Belém.



Chiquititas



Classificação indicativa livre



Cintia acorda as chiquititas e avisa que deixou um presente em cima da cama de cada uma. Todas gostam, menos Pata e Mili que mostram pouco interesse. As crianças vão para a sala e percebem que o quadro de Carmen não está mais na parede. Cintia avisa que mandou tirar o quadro. As crianças aprovam a medida. Na cozinha os pequeninos se deliciam com um café da manhã especial e comemoram a notícia de que Cintia irá tirar todas as grades do orfanato. Na casa de Maria Cecília, Shirley diz pra Eduarda que relaxou os músculos e decidiu continuar a trabalhar no apartamento. No Café Boutique, Maria Cecília conversa com Tobias sobre o programa da Eliana. Junior entra na sala e percebe o clima entre os dois. Tobias desce para a loja e Junior diz pra Maria Cecília que não precisa se explicar para ele, apenas tomar cuidado, pois da próxima vez pode não ser ele que entre na sala. Junior leva Mili para visitar Gabi, que sofre de uma profunda depressão. Gabi pega na não de Mili e chama a atenção de Valentina, que diz que há anos ela não expressava uma reação dessas. Mais tarde, Mili desenha Duda e entrega o desenho de presente para ele. No Café Boutique, Letícia e Tobias ficam assustados ao verem que todas as chiquititas estão na porta com Cintia. Carol diz que eles não precisam se preocupar, afinal, são apenas crianças. Cintia diz para as chiquititas que elas podem comer o que quiserem. As crianças correm até o balcão. Os clientes se assustam e quase todos vão embora. Enquanto isso, Duda e Mili vão ao parque andar de patins. No Café Boutique as crianças se lambuzam e comem muitos doces. Carol vai conversar com Cintia e diz que está à disposição para voltar a trabalhar no orfanato. Cintia diz que Chico e Ernestina estão dando conta de tudo e que caso precise chamará Carol de volta. Cintia pede para Carol cuidar das chiquititas para ir falar com José Ricardo. No elevador, Cintia conversa com Armando e pede para que ele pare de ligar para ela toda hora. A nova diretora diz que em breve colocará o plano deles em ação. A porta do elevador se abre e os dois disfarçam para José Ricardo não perceber nada. No café, Ana e Tati correm pela loja. Maria Cecília chama Carol e pergunta o que significa toda aquela bagunça. A supervisora pede para que Carol e Letícia organizem tudo. No parque, Mili acha que vai ser beijada por Duda, mas o beijo não acontece.

Quando me apaixono



Classificação indicativa de 10 anos

A frieza de Josefina em não socorrer a filha causou uma infecção, mas ela insiste em esconder o fato para não atrapalhar o casamento que acontecerá no dia seguinte. Roberta vai ao hospital e a médica não garante que ela está bem para o casamento e diz a Josefina que por sua negligência sua filha poderá ficar estéril. A tempestade devasta a cidade e afeta muitos moradores. Renata está na casa de Augusto e ele se recusa a deixá-la ir e Jerônimo está morrendo de ciúmes. Regina, Carlos e Lázaro estão à caminho do povoado quando uma árvore cai e interdita a estrada. Carlos é atingido na cabeça e perde os sentidos. Enquanto os voluntários ajudam as pessoas feridas, Álvaro está no bar bebendo. Adriana já sabe que Roberta saia com Rafael, o irmão de Jerônimo e aconselha Matias a investigar para descobrir quem é Roberta, a mulher com quem está a ponto de se casar.

Apocalipse



Classificação indicativa de 14 anos

A emissora não enviou os resumos dos capítulos até o fechamento deste texto.