Retomada de 'Riverdale' tem beijo na boca após higienização bucal

A atriz brasileira Camila Mendes dá vida à personagem Verônica em 'Riverdale' - (crédito: Warner/Divulgação)

Com as gravações retomando aos poucos, os atores de Riverdale estão se protegendo ao máximo contra o novo coronavírus. Durante as filmagens, os atores estão fazendo higiene bucal e usando enxaguante para as cenas de beijo. KJ Apa, ator que interpreta o Archie, compartilhou o momento de limpeza no Instagram nesta quarta-feira (23/9).







No vídeo, KJ Apa se prepara com Camila Mendes, que interpreta Verônica, para cena. Na série, os dois formam um dos casais. "O nosso novo normal é enxaguar nossas bocas antes de cada cena de 'pegação'", escreveu o ator na legenda do post.

As gravações da quarta temporada foram paralisadas em março quando um membro da equipe da série teve contato com um paciente que havia sido diagnosticado com a covid-19. A retomada ocorreu durante o mês de agosto e as filmagens seguem até dezembro. Na sequência, a produção canadense gravará a quinta temporada da série, que contará o desenrolar da vida adulta dos personagens.

No ar desde 2017, Riverdale narra as idas e vindas de um grupo de adolescentes de uma cidade aparentemente tranquila, mas que, na verdade, esconde segredos. Além de KJ Apa e Camila Mendes, o elenco conta com Cole Sprouse e Lili Reinhart.