Alysson Takaki é o convidado desta semana no 'Sextas musicais'

CB Correio Braziliense

(crédito: João Felipe/Divulgação)

Para fechar o mês de setembro, o convidado para o Sextas musicais desta sexta-feira (25/9), é o cantor brasiliense Alysson Takaki. A apresentação musical será às 20h, pelo canal oficial da Casa Thomas Jefferson no YouTube.

Para acompanhá-lo no espetáculo, Alysson, que é professor da Escola de Música de Brasília, contará com a presença de Sandro Alves na percussão, Oswaldo Amorim no contrabaixo acústico e Edson Arcanjo no violão e arranjos. O artista está se preparando para, além de shows, lançar o próximo álbum de carreira.

O repertório da apresentação será composto pela estética da música pop dos anos 1980, soul music e haverá uma parte separada para a música mineira. O público acompanhará covers e composições autorais. “Além das principais músicas do meu repertório, quero homenagear grandes músicos que moldaram a minha formação musical, tais como Milton Nascimento, Dori Caymmi, Djavan e The Beatles — para o pessoal de casa cantar junto”, adiantou Alysson, em nota enviada à imprensa.



Serviço

Sextas musicais

Pelo canal do YouTube da Casa Thomas Jefferson. Nesta sexta-feira (25/9), às 20h. Entrada franca.