Zeca Baleiro promove live neste sábado e apresenta grandes sucessos

CB Correio Braziliense

(crédito: Silvia Zamboni/Divulgação)

Em comemoração aos 23 anos de carreira, Zeca Baleiro promove uma live neste sábado (26/9). A apresentação, promovida pela empresa Brasil Incorporações, será às 20h, pelo canal do YouTube oficial da produtora.

O objetivo da live, intitulada Envolva-se, é mostrar o grande leque de composições musicais do artista maranhense. O repertório preparado para o show conta com clássicos como Telegrama, Lenha, Babylon, Heavy metal do Senhor, Samba do approach, Flor da pele, Bandeira e Quase nada.

Além disso, será um momento para Zeca mostrar ainda mais a fundo o novo disco Canções d'além-mar, que homenageia músicos da cena contemporânea portuguesa. O cantor tocará também as canções presentes nos discos Vô Imbolá, Líricas e Pet shop mundo cão - A ópera infame, que recentemente foram disponibilizados nas principais plataformas de streaming.

A iniciativa criada pela Brasil Incorporações foi pensada em decorrência do Dia do Cliente, como um presente para o público da empresa, mas também pode ser acessada por quem não é cliente, de forma gratuita.