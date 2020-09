Vin Diesel cantor? Ator lança música em parceria com o Dj Kygo

CB Correio Braziliense

(crédito: Jean-Baptiste Lacroix/Divulgação)

Aproveitando o tempo livre com o adiamento do próximo filme da franquia Velozes & furiosos, Vin Diesel se aventurou na carreira musical. Nesta sexta (25/9), o resultado da nova empreitada do intérprete de Dominic Toretto tomou forma. O ator, e agora cantor, lançou Feel like I do, canção em parceria com o Dj Norueguês Kygo.

"Eu sou abençoado que, em um ano em que eu normalmente estaria em um set de filmagem, tive outra saída criativa, outra maneira de mostrar ou compartilhar com você meu coração", explicou Vin Diesel sobre a decisão de se lançar na música. A estreia da canção se deu no novo programa norte-americano Kelly Clarkson Show.

Apesar desta ser a primeira canção oficial do artista de 53 anos, ele já havia se desafiado a cantar em outras oportunidades, fazendo covers de cantores que gostava. A mais icônica apresentação de Diesel foi em uma homenagem a Paul Walker no MTV Movie Awards 2015, quando cantou See you again, música de Charlie Puth e Wiz Khalifa.