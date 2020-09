Michael Kiwanuka é o vencedor do Mercury Prize 2020

CB Correio Braziliense

O artista havia sido indicado ao prêmio outras três vezes - (crédito: YouTube/ Reprodução)

O álbum KIWANUKA foi o grande vencedor do Mercury Prize 2020. A premiação musical, famosa no Reino Unido e na Irlanda, homenageia apenas um artista por edição e este ano foi a vez de Michael Kiwanuka, vencedor da categoria melhor álbum de artista britânico.

O artista de soul music, que tem apenas três discos de estúdio, ficou conhecido por ser o criador da abertura de Pretty little liars, do álbum Cold little heart. No Mercury Prize 2020, Michael ficou à frente de Dua Lipa, Stormzy, Charlie XCX e Laura Marling. O resultado da premiação foi divulgado por Annie Mac, no programa de rádio The one show desta semana.

Michael, que já foi indicado ao prêmio outras três vezes, com Home again (2012) e Love & hate (2016), comemorou o recebimento do prêmio musical após o Mercury Prize 2020. . "Música é tudo que eu sempre quis fazer, então estou nas nuvens", disse à BBC.

Nos anos anteriores, Sampha, Wolf Alice e Dave foram contemplados com a premiação, de 2017 a 2019, respectivamente. O artista contemplado pelo Mercury Prize ganha, além de um troféu especial para a edição, um prêmio de R$ 150 mil.



