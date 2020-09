HBO lançará cinebiografia do grupo Bee Gees até o fim do ano

CB Correio Braziliense

Um novo documentário da banda Bee Gees intitulado How can you mend a broken heart foi adquirido pela HBO, que tem planos de lançá-lo até o fim do ano. Marcado inicialmente para estrear no Telluride Film Festival, o filme será lançado pela emissora, e depois disponibilizado para streaming na plataforma HBO Max.

A direção da obra ficou a cargo do cineasta Frank Marshall, que prometeu cenas intimistas dos três irmãos: Barry, Maurice e Robin Gibb, membros da clássica banda pop dos anos 1970, que se popularizou com canções como How deep is your love (1978), Stayin’ alive (1977) e I started a joke (1968), primeiro hit da banda a chegar ao Brasil como tema da novela Beto Rockfeller, entre outras. Além disso, o grupo também se destacou como parte da trilha sonora do filme Os embalos de sábado à noite, estrelado por John Travolta.

Ao portal Deadline, Marshall disse: “Como tantas pessoas, eu amei a música do Bee Gees por toda minha vida”. E ainda completou: “mas descobrir os misteriosos instintos criativos, e os tesouros musicais, o humor deles, a lealdade, foi uma incrível aventura de dois anos. Estamos felizes e orgulhosos de estarmos com a HBO e tem sido uma honra trabalhar neste projeto”.

Jody Gerson, que foi um dos produtores executivos do filme e atualmente é CEO da Universal Music Publishing Group, acrescentou: “É uma honra contar a história do Bee Gees - como irmãos, estrelas e compositores icônicos - e trazer luz a incrível carreira e o impacto global da música deles”.

How can you mend a broken heart (como remendar um coração partido, em tradução livre) faz referência a uma das faixas de sucesso do grupo, e será uma coprodução de Marshall com Nigel Sinclair, Jeanne Elfant Festa e Mark Monroe.



Segundo o site NME, uma narrativa biográfica baseada na vida e carreira do Bee Gees também estará no trabalho, como uma cortesia do produtor de Bohemian rhapsody (2018), Graham King e do roteirista Anthony McCarten.