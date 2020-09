Netflix revela primeiras imagens de 'O céu da meia noite'; confira

CB Correio Braziliense

Bastidores do filme O céu da meia noite da Netflix - (crédito: Netflix/Divulgação)

A Netflix divulgou, nesta sexta-feira (25/9), algumas imagens oficiais do filme O céu da meia noite, que tem estreia prevista para dezembro de 2020 na plataforma. Com direção de George Clooney, a obra é a adaptação do livro de romance de Lily Brooks-Dalton, Good morning, midnight e ocorre em cenário pós-apocalíptico.

Como parte também do elenco, George Clooney interpreta Augustine, o qual, na narrativa, se apresenta como um cientista solitário no Ártico, que procura impedir os colegas astronautas e Sully, interpretado por Felicity Jones, de retornarem para casa, por causa de uma misteriosa catástrofe global.

O filme é coestrelado por David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir, Tiffany Boone e introduz Caoilinn Springall. A adaptação do drama espacial foi escrita por Mark L. Smith.

Confira imagens de O céu da meia noite