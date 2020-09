Niall Horan reivindica autoria de música usada por grupo k-pop

CB Correio Braziliense

O cantor Niall Horan, ex-One Direction, reivindicou os direitos autorais relacionados à música Nice to meet ya, que teve trecho usado pelo k-pop 2Z na canção Roulette. De acordo com ele, o fato aconteceu sem autorização. Por causa disso, a faixa foi tirada do ar. Quando procurada no YouTube, a seguinte mensagem aparece: “este vídeo não está mais disponível devido à reivindicação de direitos autorais de Niall Horan”.

Nice to meet ya é o nome da turnê de Niall Horan que ocorreria entre abril e dezembro de 2020, com show previsto para o Brasil em novembro, mas que teve que ser cancelada devido à pandemia da covid-19. A ideia era apresentar o álbum Heartbreak weather, segundo lançado pelo músico, que contém as faixas No judgement, Put a little love on me e Black and white, além da homônima.

Muito conhecido por ter sido integrante do grupo One Direction, ao lado de Harry Styles, Zayn Malik e Louis Tomlinson, Niall Horan iniciou na carreira solo em 2017 com o primeiro álbum chamado Flicker. O disco fez sucesso a ponto de localizar o cantor na 20ª posição da Billboard Hot 100 com a música This town.

Fruto da empresa coreana GOGO2020, o grupo 2Z é formado pelo vocalista Hojin, pelo rapper Hyunwoong, Bumjoon na bateria, Jeonghyun no baixo e Jiseop como guitarrista e subvocal. A banda lançou o primeiro EP, com cinco músicas, que incluem Roulette, em janeiro deste ano.