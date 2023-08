28 de setembro a 3 de outubro: confira os resumos das novelas da semana

CB Correio Braziliense

Com a chegada de mais uma semana, as novelas estão a todo o vapor. Se você quiser ficar por dentro do que ocorrerá nas principais tramas do país na semana de 28 de setembro a 3 de outubro, o Correio preparou um resumão dos capítulos. E o destaque desta semana fica com as fortes emoções do retorno de Cassiano (Henri Castelli) ao Brasil em Flor do Caribe. A novela está com a semana agitada. Confira os resumos:

Malhação - Viva a diferença



Segunda



Os alunos se espantam com a reação de Edgar, que diz que Bóris voltará ao colégio. Lica e Clara cuidam de Edgar. Yoko se entende com Anderson. Bóris ajuda Roney a fazer uma serenata para Josefina. Mitusko e Noboru viajam, e Tina e Telma selam um pacto. Edgar afirma a Malu que não punirá os alunos pelos protestos. Felipe e MB ajudam Lica. Fio reclama com Ellen por não ter lhe falado sobre a possível viagem para o festival de tecnologia. MB sugere que Lica promova uma nova festa em sua casa. Juca e Guto falam sobre Benê. K2 comenta com K1 que Dóris está desconfiada de seu esquema de falsificação. Edgar pede que Clara não conte a Malu sobre a acusação de Lica.



Terça



Clara revela a Malu que Edgar a está traindo. Lica, MB e Felipe preparam sua festa. Tina convence Benê a ir à festa de Lica, e Ellen afirma que não irá. Guto fica encantado com o visual de Benê. Samantha mostra aos colegas o vídeo em que registrou Edgar embriagado no colégio. Samantha beija Fio. Fio vê um rapaz roubando objetos da casa de Lica e avisa a Felipe e MB, que não dão atenção. Anderson e Tina dormem juntos, e Mitsuko flagra os dois. Benê vê Guto beijar Clara e tem uma crise.



Quarta



Mitsuko repreende Tina e Anderson. O pai de Benê e Julinho liga para Josefina, que tenta disfarçar. Cristiane, a mãe de Fio, pergunta para Ellen sobre o paradeiro do rapaz. Guto conversa com Samantha sobre Benê. Benê conta a Keyla que Juca a beijou na festa de Lica. Samantha revela a Ellen que viu os seguranças que interromperam a festa falando com Fio. Leide repreende Lica. Mitsuko anuncia a Tina que ela irá para o Japão.



Quinta



Tina se desespera com a decisão de Mitsuko. Ellen, Anderson e Cristiane se preocupam com o sumiço de Fio. Benê confessa a Juca que não sabe se gostou de seu beijo. Telma avisa a Anderson que Tina será mandada para o Japão, e Ellen aconselha o irmão a lutar pela namorada. Josefina comenta com Dóris sobre a ligação de seu ex-marido. Keyla decide levar Tonico ao médico. Anderson tenta conversar com Noboru, mas Mitsuko o expulsa do restaurante.



Sexta



Anderson afirma que jamais se afastará de Tina. K1 comenta com Fio que Ellen ficará sabendo do beijo que deu em Samantha na festa de Lica. K2 estranha a ausência de Tato. Marta e Luís voltam de viagem, e Leide avisa que um castiçal de prata de Marta desapareceu. K1 repreende MB por não se lembrar da noite que passaram juntos. Keyla leva Tonico ao posto de saúde e é orientada pelo médico. Marta se preocupa com o estado de Lica. Bóris comunica a Edgar que não voltará para o colégio Grupo. Tato e Deco discutem sobre os cuidados com Tonico. Juca e Guto criticam a letra de música feita por Benê. Keyla confessa às amigas que está exausta por causa de Tonico.

Flor do Caribe



Segunda



Duque fica em dúvida entre desembarcar com Cassiano ou seguir para o Rio de Janeiro com Amaralina. Dionísio avisa a Samuca que não quer mais William em sua casa. Ester deixa claro a Alberto que não vai mais admitir as interferências de Dionísio em sua vida. Amaralina se emociona ao se despedir de Duque e Cassiano. Quirino conta a Samuel o motivo de seu pedido de demissão da casa de Dionísio. Samuel e Lindaura se assustam ao ver a medalha de Dionísio no pescoço de Samuca. Cassiano chega à Vila dos Ventos e se recorda dos momentos que viveu com Ester. Juliano se prontifica a ajudar Natália a alugar um barco para iniciar suas pesquisas. Chico e Cassiano se reencontram.



Terça



Cassiano diz ao pai que quer encontrar Ester. Donato comenta com Bibiana que seus filhos estão distantes. Samuel mostra a medalha de Dionísio para Quirino. Cassiano discute com Alberto. Ester se surpreende com Cassiano e cobra satisfações dele, que tenta explicar por que desapareceu durante sete anos. Ester manda Cassiano embora. Taís e Olívia abraçam Cassiano. Lindaura conta a Samuel que Cassiano está vivo. Taís não deixa Samuel contar a Cassiano que Samuca é seu filho. Ester vai até a praia e encontra Cassiano.



Quarta



Cassiano conta para Ester tudo o que passou durante os sete anos em que esteve preso no Caribe. Ester fica confusa e prefere se afastar de Cassiano. Juliano convida Natália para sair de barco. Donato vai para o mar sem Juliano, que fica preocupado. Duque explica a Cassiano o motivo de ter falsificado seu atestado de óbito, revelando que a intenção era salvar o piloto. Bibiana fica apavorada com a tempestade que se forma. Candinho encontra Ariana. Alberto vai à casa de Cassiano.



Quinta



Cassiano recebe Alberto e apresenta Duque, que se disfarça de investidor. Donato surge com o barco repleto de peixes. Cassiano diz a Duque que ele será seu aliado para destruir Alberto. Dora diz a Natália para ficar longe de Juliano. Hélio se aproveita do romance com Zuleika para obter informações sobre o que está acontecendo na mansão. Samuel revela a Cassiano que Samuca é seu filho. Alberto avisa a Ester que Cassiano não irá tirar Samuca dele. Samuel avisa a Lindaura que reunirá provas contra Dionísio. Cassiano vai à escola de Samuca.



Sexta



Cassiano fica comovido ao ver Samuca. Alberto orienta Hélio a encontrar um comprador para a mina. Cassiano decide abrir um bar com o dinheiro que o pai lhe deu e batiza o lugar de Flor do Caribe. Alberto manda Yvete pesquisar sobre Duque. Donato devolve o dinheiro que Bibiana emprestou, sem saber que a quantia era de Hélio. Duque consegue alguns fios de cabelo de Samuca, para que Cassiano faça o exame de DNA. Juliano beija Natália. Cristal aceita se apresentar em turnê pelo Brasil. Duque avisa a Cassiano que Cristal vem ao Brasil.

Sábado



Duque revela que Cristal aceitou cantar na inauguração do Flor do Caribe. Marizé conta ao pai que foi Hélio quem emprestou o dinheiro para a compra do barco. Donato invade a reunião onde está Hélio e insulta o filho na frente de Alberto. Alberto sofre com receio de que Cassiano o afaste de Samuca. Veridiana, Lino e Dadá ficam felizes ao ver Candinho de volta com Ariana. Guiomar liga para Dionísio pedindo ajuda. Alberto se surpreende ao ver Cassiano com sua família.

Totalmente demais



Segunda



Germano fica desnorteado com a notícia de que Lili está grávida e com a possibilidade de o filho ser de Rafael. Carlinhos furta o dinheiro de Gilda. Gilda diz a Hugo que só Riscado sabia onde o dinheiro estava e acusa o rapaz de roubo. Rosângela pede Florisval em casamento. Germano afirma a Lili que a ama e que cuidará do bebê que espera mesmo que não seja seu filho biológico.



Terça



Lili insinua que o bebê é de Germano. Florisval e Rosângela comemoram a notícia do casamento com os filhos. Leila e Rafael ficam juntos, e o rapaz propõe que os dois iniciem uma relação. Claudia avisa a Carolina que o pedido de adoção foi negado pelo Juiz por causa do processo de Eliza. Carolina suplica a Eliza que retire o processo que move contra ela.



Quarta



O advogado de Eliza avisa à modelo que não pode retirar o processo contra Carolina. Lili cai da escada e desfalece. Claudia revela a Carolina que Gabriel é soropositivo. Carolina diz a Claudia que quer ser mãe de Gabriel. Depois da visita ao médico, Germano tranquiliza Lili ao afirmar que ela e o bebê passam bem. Gilda descobre que Carlinhos está se encontrando com Dino.



Quinta



Gilda acusa Dino de querer transformar Carlinhos em um bandido. Dino pede a Gilda uma quantia alta de dinheiro para pagar suas dívidas, prometendo deixá-la em paz. Hugo diz a Gilda que pode lhe conseguir o dinheiro para afastar de vez Dino de sua vida. Gilda perde perdão a Riscado e o readmite no bar. Jonatas revela a Eliza que deseja terminar seu namoro com ela.



Sexta



Jonatas termina seu namoro com Eliza. Hugo oferece dinheiro a Dino para que o bandido se afaste de Gilda. Carolina consegue a guarda provisória de Gabriel. Eliza avisa a Germano que Dino está chantageando Gilda e Hugo. Germano tranquiliza Eliza, dizendo à filha que apreenderá Dino.



Sábado



Germano avisa a Eliza e Gilda que planejou com Zé Pedro um flagrante para capturar Dino. Peçanha é preso, mas Dino consegue fugir. Gilda teme que Dino a procure e conta aos filhos a verdade sobre o ex-marido. Meleka pede Jojô em namoro e deixa Arthur perplexo. Florisval se atrasa para o casamento, e Rosângela decide deixar a igreja.

A força do querer



Segunda



Zeca resgata Ritinha e a leva de volta a Parazinho. Cibele tem um desentendimento com Shirley, e Dantas tenta acalmar a filha. Eurico reclama por Ruy ter aceitado a contratação da noiva como assessora da presidência. Silvana avisa a Dita que sairá para jogar. Eugênio convida Irene para jantar e mente para Joyce. Ivana se arruma para sair com Cláudio. Rubinho fala de sua infância com Bibi. Aurora pede para se encontrar com Caio. Shirley é atropelada, e Jeiza cuida da moça. Ivana vê Eugênio e Irene juntos. Aurora procura Caio. Edinalva surpreende Ritinha. Edinalva repreende Ritinha na frente de toda a vila. Aurora conta para Caio sobre os problemas financeiros de Bibi.



Terça



Joyce ouve Ivana falando com Eugênio sobre o jantar. Simone fica decepcionada com o que Ivana conta sobre seu encontro com Cláudio. Silvana inventa uma desculpa para justificar a Eurico o desfalque em sua conta bancária. Jeiza termina seu namoro com Vitor. Silvana decide confessar a Eurico como gastou o dinheiro. Ritinha descobre que está grávida. Ritinha se apavora com o resultado do teste de gravidez. Caio oferece a Aurora uma de suas propriedades para Bibi e sua família morarem. Joyce se surpreende ao saber que Silvana decidiu aceitar o projeto de Eugênio. Aurora mente para Bibi e conta que conseguiu uma casa emprestada para ela ficar com sua família. Dantas avisa a Ruy que ele já pode ir a Parazinho. Heleninha vê Bibi e a família entrando na casa de Caio. Ritinha procura Zeca.



Quarta



Heleninha percebe que Bibi não sabe que o imóvel em que está pertence a seu irmão. Eugênio convida Caio para trabalhar com ele. Caio pede para Dantas empregar Rubinho em seu restaurante. Vitor pede Jeiza em casamento. Caio explica para Heleninha por que emprestou sua casa para Bibi. Eugênio recebe o telefonema de Irene na frente de Eurico e fica constrangido. Ivana se observa em frente ao espelho.



Quinta



Aurora avisa a Rubinho sobre o emprego que conseguiu para ele. Bibi e Rubinho especulam sobre o amigo de Aurora. Ritinha culpa Ruy pelo fim de seu noivado e implora que Zeca a leve para o Rio de Janeiro. Ritinha e Zeca se reconciliam, e Abel fica furioso. Marilda insiste para que Ritinha conte a Zeca que está grávida. Eurico exige que Silvana entregue a nota de compra da bolsa, sem saber que o objeto não pertence à esposa. Ivana ouve Joyce mentir sobre ela para a fotógrafa de uma revista. Eugênio almoça com Irene, que anuncia que ela será sua primeira cliente. Rubinho consegue o emprego e sai para comemorar com Bibi. Ritinha afirma a Zeca que quer ter um filho com ele. Cibele experimenta seu vestido de noiva. Ritinha se arruma para ir para a igreja.



Sexta



Ruy avisa a Amaro que irá para Parazinho. Ivana conta para Simone que Joyce sente vergonha dela. Abel descobre que Ritinha é filha do boto e se preocupa ao lembrar da profecia do índio. Bibi encontra Caio e Cirilo na rua. Junqueira repreende Ruy por causa de sua viagem. Zeca e Ritinha se casam. Silvana perde no jogo e reclama para Dita. Marilda entrega a Ritinha um bilhete de Ruy. Janete vê a rival ir em direção ao rio e avisa a Zeca. O caminhoneiro vê a noiva entrar no barco de Ruy e atira com uma espingarda em sua direção.



Sábado



Zeca acerta um barqueiro com a arma e lembra da profecia do índio. Ritinha culpa Ruy pelo fim de seu casamento. Zeca leva o barqueiro para o posto médico. Ritinha exige que Ruy a leve para o Rio de Janeiro. Ritinha e Ruy se amam. Zeca perde seu caminhão para pagar indenização ao barqueiro e fica desolado. Silvana entrega a Eurico parte do dinheiro que perdeu e recupera a bolsa de Joyce. O empresário estranha o nome no recibo de pagamento. De volta ao Rio, Ruy disfarça a tensão diante de Cibele, que fica desconfiada. Bibi reabre sua matrícula na faculdade. Junqueira contrata Rubinho para dar aulas a Yuri. Caio tenta conversar com Silvana sobre sua compulsão por jogo. Ruy vai ao esconderijo que conseguiu para Ritinha.

Chiquititas



Segunda

Mili e Duda voltam à mansão dos Almeida Campos. Duda inventa um pretexto para abraçar Mili e diz que gostou de sair com ela. Mili responde que também adorou o passeio. Junior chega na sala e diz que levará Mili de volta ao orfanato. A garota fica com vergonha por Junior ter visto ela e Duda tão próximos. Antes de ir embora Duda faz questão de beijar o rosto de Mili. Todas as chiquititas chegam ao orfanato e comentam que adoraram o passeio ao Café Boutique. Cintia diz que a surpresa não acabou por aí, pois ela trará de volta ao orfanato a cachorra mascote Pipoca. Cris pede para falar a sós com Mosca. No pátio ela pressiona o chiquitito para saber qual tipo de relacionamento existe entre ele e Vivi. Mosca conta que não está namorando e nem ficando com Vivi. Cris pergunta o que o garoto sente por ela e por Vivi. Mosca diz que gosta de Cris como amiga e não sabe afirmar a maneira que gosta de Vivi. Cris fica nervosa. Mili chega ao orfanato. Bia insiste em saber sobre a proximidade dela com Duda, mas a chiquitita diz que não quer falar disso. Vivi vai atrás de Cris no quarto. Cris está deitada na cama e chorando. Vivi pergunta o que ela falou com Mosca. Cris revela que não quer mais saber de Mosca e que ele gosta de Vivi. No pátio, Rafa e Binho perguntam o que Mosca tem. O chiquitito diz estar confuso se gosta ou não de Vivi. Rafa instrui que o único jeito de saber é pedindo pra ficar com a garota. Mosca está nervoso por nunca ter beijado uma menina antes. Rafa diz que tem curiosidade, mas também nunca beijou. Mili conversa a sós com Pata e conta tudo o que aconteceu no passeio com Duda. Mili diz que achou que ele fosse beijá-la no parque, mas ele apenas assoprou seu rosto por achar que ela estava com calor. Mais tarde, na sala, Rafa sugere para brincarem de "Pera, Uva e Salada Mista". Tati e Ana não participam por serem novas demais. Letícia vai levar Dani à lanchonete Rei Burgão com o crítico Rui Salgado (Daniel Morozetti), porém, a menina faz birra para escolher a roupa e diz que não quer ir se ele também for. Dani se fantasia de fada. Letícia tenta convencer a filha a trocar de roupa, mas não consegue. O crítico Rui Salgado chega para buscá-las. Dani é malcriada com o crítico. No orfanato, com os olhos vendados, Mosca escolhe Vivi e pede salada mista. Todas as chiquititas comemoram. Na cozinha, Ernestina reclama com Chico desse tipo de brincadeira. Chico diz que os menores não estão participando, mas concorda que eles possuem a adolescência toda para beijar e não precisam desse tipo de brincadeira na pré-adolescência. O cozinheiro conta que quando era mais novo fazia muito sucesso com as moças. Na sala, as crianças continuam com a brincadeira e Vivi dá um selinho em Mosca. Todos comemoram, menos Cris, que chora. Na lanchonete, Dani grita e faz muita birra. Enquanto isso, Carol, Beto e Clarita ensaiam Tobias para ele se apresentar como Tomás Ferraz no programa da Eliana. Anoitece e no quarto das meninas, as chiquititas conversam sobre como deve ser dar o primeiro beijo. As meninas dizem que deve ser um pouco nojento beijar na boca. As meninas cantam que Vivi e Mosca irão namorar. Letícia volta para casa, diz que o passeio foi desastroso e que desse jeito jamais poderá arrumar um namorado. No orfanato, Mosca bate na porta do quarto das meninas e pede para falar em particular com Vivi. O chiquitito convida Vivi parar sair depois da escola e ela aceita

Terça

Na mansão dos Almeida Campos, Carmen fala sozinha que Cintia irá se arrepender de ter cruzado seu caminho. Pata, Mili e Bia ajudam Vivi a treinar beijo com receitas tiradas da internet, como tentar pegar gelo de dentro do copo com a língua. Ana e Tati planejam montar a casa de Pipoca. Cintia manda sua empregada levar a cachorra para tomar banho. Carmen segue a mulher. Mosca toma banho e capricha na hora de escovar os dentes. Vivi faz o mesmo. A empregada de Cintia deixa a cachorra na parte de fora do supermercado e entra para fazer compras. Carmen aproveita e rouba a cachorra. Eduarda encontra Carmen na rua e fica encantada com a cachorra. Carmen presenteia Eduarda com a cachorra. Eduarda fica muito feliz. No orfanato, Chico aconselha Mosca a tratar bem Vivi no primeiro encontro. O cozinheiro ajuda as pequeninas a construir a casa de Pipoca. Cintia fica revoltada ao saber do sumiço da cachorra e demite a empregada de forma rude. Cintia liga para Armando aos berros e diz que ele precisa encontrar a cachorra. O rapaz confirma que os dois são parceria e que ele irá ajudá-la. No apartamento de Eduarda, a empregada Shriley Santana (Olívia Araújo) diz que a cachorra é vira-lata. Eduarda batiza a cachorra de Kate em homenagem a princesa inglesa que veio do clero para a nobreza. No orfanato, Rafa e Binho ajudam as meninas a construir a casa de Pipoca. Mosca e Vivi vão ao parque. Os dois estão sentados no banco e Mosca tenta perguntar se pode beijá-la, mas antes de completar a pergunta, Vivi diz que sim. Os dois se aproximam e finalmente se beijam.



Quarta

Não terá apresentação da novela por conta da transmissão do jogo da Copa Libertadores da América.

Quinta

Rafa conversa com Cris e diz que ela precisa ficar bem. O chiquitito fala que ela é bonita, inteligente e que logo um novo menino vai gostar dela. Cris fica mais animada e agradece o apoio do amigo. No apartamento de Cintia, Armando leva vários cachorros para tentar substituir Pipoca, mas nenhuma é parecida. Mosca e Vivi se beijam novamente no parque. Armando diz para Cintia que desistiu de procurar a cachorra. Cintia chama Armando de incompetente e diz que o plano dela estava dando todo certo, mas que agora vai ter que falar para crianças que perdeu a cachorra chata que elas tanto gostam. Eduarda faz uma roupa improvisada para Pipoca com a ajuda de Shirley. Vivi e Mosca voltam ao orfanato. As meninas vão para o quarto e Mosca chama os meninos para fazer o mesmo. Cris fica sozinha na sala. Vivi diz para as meninas que não sabia o que fazer direito e que no começo foi estranho, mas depois ficou muito legal. Mosca conta para os meninos que o beijo foi muito bom. Cintia vai ao orfanato e conta que roubaram a mascote Pipoca. Duda recebe ligação da mãe dizendo que ela vai morar alguns meses na Bélgica e quer que ele também vá para lá. O menino fica triste, mas Carmen comemora. No apartamento, Eduarda apresenta a cachorra nova para Maria Cecília, que alerta a mãe que dá muito trabalho ter um cachorro. Maria Cecília surta ao perceber que a roupa que a cachorra está vestindo foi feita com o tecido de seu vestido. No orfanato, Cris anuncia na internet que Pipoca está desaparecida. Letícia está chateada com a filha. Carol tenta aconselhar Dani a pedir desculpa para a mãe e para o crítico Rui Salgado. Dani vai ao quarto da mãe e pede desculpa por ter se comportado mal. Letícia fica mais aliviada e abraça a filha. Dani diz que quer que ela também tenha amigos para poder vê-la sempre sorridente. No dia seguinte, Rui Falcão vai até a casa delas e Dani pede desculpa. Carmen vê que os desenhos de Gabi estão mais firmes e ameaça fazer algo para barrar a melhora do bloqueio psicológico da mulher.

Sexta

Maria Cecília está usando seu tablet na sala do apartamento enquanto conversa com a mãe, Eduarda. Maria Cecília vê na rede social FrendiBuqui uma foto da cachorro Pipoca, que foi postada com a informação de que a mascote está desaparecida. Duda vai ao orfanato e fala para Mili que está triste porque sua mãe quer que ele vá morar na Bélgica. O garoto faz questão da opinião de Mili para tomar a decisão se fica no Brasil. A chiquitita diz que o garoto deve ficar perto da mãe, na Bélgica. Duda beija o rosto de Mili, diz que foi legal conhecê-la e vai embora. Eduarda diz pra filha que a cachorra não é a Kate (Pipoca). Maria Cecília diz que são as crianças do orfanato que estão à procura de Kate, que é sim Pipoca, e lembra a mãe que o orfanato é do José Ricardo Almeida Campos. Shriley Santana, que ouviu a conversa, se intromete e pede pra Maria Cecília deixar Eduarda ficar com a cachorra para se distrair e pegar menos no pé delas. Maria Cecília diz que trabalha com Junior e que ficará numa situação muito chata se ele descobrir que a cachorra está em seu apartamento. Mosca diz pra Chico que está ficando com Vivi. Chico não sabe direito o que isso quer dizer e conta que na época dele ficar significava casar e ficar junto para a vida toda. Junior chega com Gabi na casa de Carol para buscá-la com a pequenina Dani e juntos irem passear. Todos vão ao parque onde Gabi demonstra mais uma reação de melhora e pega na mão de Carol. Tobias está no Café Boutique e escuta a chamada do programa da Eliana anunciando que Tomás Ferraz fará sua primeira apresentação na televisão. Tobias deixa cair a bandeja que segurava e diz estar com medo. No orfanato, Vivi vai ao quarto cobrar posição de Mosca para saber se eles estão namorando, ficando ou nada. Mosca diz que gostou bastante do beijo e não sabe dar uma posição. Vivi diz que nada de beijos enquanto ele não se decidir. No parque, Junior vai comprar água e Carol deixa Gabi sozinha enquanto vai ajudar Dani que se machucou num dos brinquedos. Quando Carol e Junior voltam, percebem que em questão de segundos Gabi desapareceu do local. Ambos começam a procurar a mulher pelo parque. Na mansão dos Almeida Campos, Duda diz pra Carmen que não quer ir embora e que todo mundo quer apenas se livrar dele. Mili liga para o garoto, que não atende o celular. Carmen sai da sala lhe chamando de chato e dizendo que ainda bem que ele vai embora. No parque, Eduarda leva a cachorra pra passear e se depara com Gabi. A socialite percebe que Junior está procurando a mulher e pra evitar que ele veja a cachorra, pede pra um vendedor ambulante gritar que Gabi está perdida e assim alertar Junior. Junior e Carol escutam o vendedor e encontram Gabi. Junior avista Eduarda de longe, que vai pra casa e conta para Maria Cecília o que aconteceu. Na casa de Carol, Beto diz que Tobias está quase desistindo de se apresentar na Eliana e que ele não vai deixar isso acontecer. No orfanato, Mili está triste com Duda, Vivi com Mosca e as demais crianças com o desaparecimento da mascote Pipoca.

Quando me apaixono



Segunda

Obedecendo uma ordem de Gonçalo, Branca deixa a empresa antes do prazo previsto, mas antes de sair promete a Daniel que o tornará um homem rico se ajudá-la a por seu plano em prática. Renata fica sabendo de tudo que Regina e Jerônimo fizeram para ajudar as pessoas atingidas pela tempestade e percebe que Augusto não quis fazer nada por elas. A médica diz a Josefina que Roberta perdeu o bebê. Mais tarde uma enfermeira também comenta com Inês. Jerônimo encontra Renata com Augusto, mas ao tentar se aproximar é levado pela enxurrada que se formou depois do rompimento de um a barragem. Renata, desesperada, pede por ajuda. Augusto não socorre Jerônimo, mas Ezequiel e Lázaro conseguem salvá-lo. A enfermeira diz a Álvaro que provavelmente ninguém vai querer se consultar com ele, pois quando mais precisaram de sua ajuda estava bêbado. Matilde confessa a Manuela que ama Carlos. Ele ouve a conversa sem ser visto. Jerônimo é levado para a fazenda “A Bonita”. Renata tira a roupa molhada porque ele está com hipotermia. Depois o ajuda a se deitar e o cobre. Para que a temperatura suba rapidamente, Renata se deita com ele para aquecê-lo. Jerônimo murmura que a ama, ela o abraça e os dois e beijam. Jerônimo começa a se recuperar. Renata pergunta o que queria lhe dizer quando foi arrastado pela correnteza e oque significa o “te amo” que murmurou no seu ouvido. Enquanto isso, Augusto está na sala esperando por ela, pois Renata quer ir a capital para tentar impedir o casamento de Matias e Roberta. Augusto fica irritado quando Renata diz a ele que só irá para a capital quando Jerônimo estiver completamente recuperado. Augusto manda o Dr. Álvaro para “A Bonita” como espião e diz que adoraria que acontecesse com Jerônimo o mesmo que aconteceu com Rafael. Renata comenta que gostaria de ter uma mãe amorosa como Regina. Branca convence Daniel a ser seu aliado para destruir Honório e sua família. Deslumbrado com a possibilidade de ser rico ele aceita.

Terça

Renata discute com Regina por não ter lhe dito nada sobre Rafael e que Jerônimo planejou se casar com ela apenas para vingar a morte do irmão. Durante a discussão Regina acusa Josefina de ter colocado Jerônimo contra ela. Josefina tira Roberta do hospital mesmo sem a aprovação do médico, para que nada possa atrapalhar seus planos. O Comandante Cantú está no povoado onde Jose foi amante do prefeito procurando informações sobre ela. Para azar de Josefina, o policial consegue contato com a mulher que foi secretário do prefeito e, como a odeia, se encarregará de lhe dar todas as informações que precisa. Apesar de ainda não estar completamente recuperado, Jerônimo pede a Carlos que o leve até o aeroporto para impedir que Renata viaje. Renata não atende ao pedido de Jerônimo e vai para a capital pois está determinada a impedir o casamento de Roberta e Matias. O comandante Cantú conseguiu cópia das certidões de nascimento de Roberta e Renata e agora quer falar com o amante de Josefina. Karina vai até sua casa buscar algumas roupas e é amordaçada por Álvaro. Quando Isaura vai buscá-la, Álvaro diz que não a viu. Branca suborna a cabeleireira para que lhe faça algumas perguntas quando Constanza estiver por perto, para que acredite que ela está grávida. César tenta convencer Honório que sua esposa não o enganou como o fizeram acreditar, mas Honório se nega a ouvi-lo. Ezequiel ouve Isaura dizer ao padre que nunca saberá quem é o pai de seu filho e pede explicações. Renata está decidida a se divorciar e também quer anular o casamento religioso.

Quarta

Jerônimo percebe que o amor que sente por Renata é infinitamente maior do que seu desejo de vingança e não quer perdê-la. Mas, ele não consegue convencê-la a ficar e Renta vai para a capital na companhia de Augusto. Jerônimo acredita que Josefina vai esclarecer o que lhe disse sobre Rafael e Renata vai entender. Matilde finalmente admite a Carlos que o ama. Ezequiel fica sabendo que talvez não seja o pai do filho que sua esposa está esperando e a expulsa de casa. Álvaro continua maltratando Karina e a mantém amordaçada. Regina está desesperada por Renata ter discutido com ela. Na capital, tudo está pronto para o casamento de Roberta e Matias. Os convidados começam a chegar e Gonçalo ainda tenta convencer o filho a desistir do casamento. Renata fica retida em um congestionamento e não consegue chegar à tempo de impedir o casamento. Quando ela chega, Adriana tenta convencê-la a desmascarar Roberta diante de todos para que Matias perceba que ela não é uma Santa. Josefina tenta expulsar Renata, mas Gonçalo chega à tempo de impedi-la e diz que quer ouvir o que Renata tem para dizer. Ela mostra a todos o pingente que Roberta deixou na fazenda e a foto assinada com a letra “R”. Também conta que por causa de suas mentiras ela tem vivido um verdadeiro inferno ao lado de Jerônimo. Ao ouvir tud oque Renata está dizendo, Roberta começa a passar mal e não consegue respirar. Por outro lado, graças aos comentários de Josefina, Constanza está convencida que Branca está esperando um filho de Honório. Quando Renata acusa a irmã, diante de toda a família, de ser “A Bonita”, ter levado Rafael ao suicídio e menciona o coração gravado no troca da árvore com seu nome, Roberta nega tudo e começa a passar mal. Augusto e Selena conversam e ela se insinua sem nenhum recato. Renata continua revelando detalhes que comprometem Roberta e Josefina defende a filha.

Quinta

Durante a conversa Gonçalo descobre que Josefina proibiu Renata de voltar para a casa de sua família e exige que lhe peça perdão por isso. Nessa mesma noite, Renata ouve uma conversa e descobre que Jerônimo é o pai do filho que Roberta está esperando. Jerônimo procura Renata para dizer que foi Josefina quem lhe disse que ela foi amante de seu irmão, mas ela está revoltada com o que acaba de ouvir, se recusa a falar com ele e pede que não volte a procurá-la nunca mais. Jerônimo não se dá por vencido e no dia seguinte volta para falar com Gonçalo, mas toda a família o recebe muito mal. Jerônimo afirma que foi Josefina quem o colocou contra Renata dizendo que ela foi amante de seu irmão, mas Josefina obviamente nega tudo e jura pela vida de Renata que não disse nada. Matias agride Jerônimo e o expulsa da mansão. Karina continua sequestrada em sua própria casa, amarrada e amordaçada. Ela começa a desconfiar de Álvaro e Isaura. Por outro lado. Isaura está preocupada com Karina e teme que Álvaro tenha feito algo contra ela. Antes de ir embora da fazenda. Aurora diz a Lázaro que viu Álvaro e Isaura juntos. Constanza diz a Honório que quer o divórcio. Jerônimo decide procurar Adriana e ela diz que todos na família já sabem que ele é o pai do filho que Roberta está esperando.

Sexta

Adriana ajuda Jerônimo a reunir Renata, Roberta e Matias. Depois de muita discussão convencem Roberta a fazer o teste de DNA para provar que Jerônimo é o pai da criança. Inconformado com a situação, Honório quer que Branca faça um ultrassom para constatar a gravidez, mas ela astutamente provoca uma confusão e eles acabam na delegacia. Matilde diz a Carlos que o ama, mas escondeu seus sentimentos com medo que lhe acontecesse alguma coisa. Lázaro vai até a casa de Karina, a encontra amarrada e amordaçada e a resgata. Álvaro tenta violentar Isaura mas Ezequiel chega à tempo e agride o médico. Isaura pede perdão a Karina e Ezequiel. Como solução para que Jerônimo se afaste, Augusto pede a Renata que se case com ele. Ela se nega, mas Augusto pede a ela que pense em sua proposta. Regina deixa muito claro a Antônio que não o ama. Matias suspeita que o bebê de Roberta seja seu e a faz prometer que fará o teste de DNA.

Apocalipse



Classificação indicativa de 14 anos

