Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (28/9)

Reivindica o que é de teu merecimento

Data estelar: Lua Vazia até 12h35 horário de Brasília, quando ingressa em Peixes.

Nunca deixes passar sequer um dia de tua existência sem ter um tempo reservado à despreocupação, à leveza, à firme e elegante determinação de que, não importando em que parte do inferno estejas, nem quão graves e intrincados sejam os problemas em que te envolvas, mesmo assim consigas intencionalmente apreciar a beleza de uma flor, o sabor de um alimento, o gesto cordial de alguém. Nunca permitas que teus tormentos sejam protagonistas exclusivos da escrita do teu destino, as circunstâncias em que tua presença está inserida podem ser catastróficas, mas precisas reconhecer que tu também és uma das circunstâncias, e que não estás sem poder para reagir, e que tua melhor reação será sempre reservar um tempo para ser indiferente. Essa atitude não será de alienação, mas de reivindicação do que é de teu merecimento.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É de pouco valor iniciar conflitos para determinar o comando da situação, isso há de se provar na prática, através da administração eficiente dos acontecimentos. Discutir é sempre teórico, comandar é questão prática.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você sabe que alguns sacrifícios precisarão ser feitos, porque nem tudo poderá ser feito do seu jeito, muitas coisas precisarão acontecer de acordo com a demanda das pessoas com que você se relaciona. É assim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Você precisa entender e aceitar que, muitas vezes, fala coisas que as pessoas não estão preparadas para ouvir, não tanto pelo conteúdo, mas pelo tom sarcástico que você usa para descrever a realidade. Observe com atenção.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Você tem certeza do que precisa ser feito, mas a incerteza toda consiste em que fica difícil transmitir essa certeza toda às pessoas com que você se relaciona, as convencendo a acompanhar seus movimentos. Tentativas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

De ideias a mente está cheia, e a maioria são muito boas, porém, muitas são impraticáveis, porque daria tanto, mas tanto trabalho as colocar em prática, que tomaria todo seu tempo. Faça o que estiver ao seu alcance.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Nada é como você o desejava, mas se você resmungar menos e se dedicar a apostar com confiança no caminho, em pouco tempo comprovará que esse cenário adverso que você imagina era apenas fruto de sua imaginação.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Ainda que as coisas aconteçam de um jeito que é bom para a maioria das pessoas, porém, não tão aceitáveis, do seu ponto de vista íntimo, é assim que tudo se dá neste momento, e não haveria real motivo para se preocupar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Demonstre com seu exemplo, em vez de gastar palavras que só complicariam o cenário. Tome a iniciativa de fazer com suas próprias mãos aquilo que precisa demonstrar, isso vai facilitar a comunicação. Com certeza.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Talvez você precise mudar um pouco a perspectiva de como anda olhando o cenário de sua vida, para, assim, encontrar sossego. Está, com certeza, tudo melhor do que parece, tudo se movimenta numa muito boa direção.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É inevitável que você tenha de aceitar uma quantidade de mudanças em sua vida para as quais você vem resistindo de todas as maneiras possíveis. Quanto antes conceder espaço às mudanças, melhor para todos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Aquilo que é conversado chega próximo daquilo que você preferiria não conversar, por isso, se impõe a necessidade de driblar tudo com elegância, de modo a manter sob sigilo o que você quer que permaneça assim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Seus planos estão muito bem elaborados, porém, não passaram ainda pelo crivo dos relacionamentos. As pessoas também precisam opinar, inclusive porque todos seus planos as incluem, e elas precisam ter voz também.