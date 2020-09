'Totalmente demais' nesta segunda (28/9): Germano quer cuidar de filho da Lili

CB Correio Braziliense

O destaque desta segunda-feira (28/9) no mundo das novelas fica com a trama de Totalmente demais. A produção das 19h terá uma atitude de amor por parte de Germano (Humberto Martins). O empresário finalmente descobriu que Lili (Vivianne Pasmanter), a ex-esposa, está grávida e decidirá fazer de tudo para reconquistar a mulher, mesmo criar o filho que pode não ser do homem.

Confira os resumos das novelas:

Malhação - Viva a diferença



Os alunos se espantam com a reação de Edgar, que diz que Bóris voltará ao colégio. Lica e Clara cuidam de Edgar. Yoko se entende com Anderson. Bóris ajuda Roney a fazer uma serenata para Josefina. Mitusko e Noboru viajam, e Tina e Telma selam um pacto. Edgar afirma a Malu que não punirá os alunos pelos protestos. Felipe e MB ajudam Lica. Fio reclama com Ellen por não ter lhe falado sobre a possível viagem para o festival de tecnologia. MB sugere que Lica promova uma nova festa em sua casa. Juca e Guto falam sobre Benê. K2 comenta com K1 que Dóris está desconfiada de seu esquema de falsificação. Edgar pede que Clara não conte a Malu sobre a acusação de Lica.

Flor do Caribe



Duque fica em dúvida entre desembarcar com Cassiano ou seguir para o Rio de Janeiro com Amaralina. Dionísio avisa a Samuca que não quer mais William em sua casa. Ester deixa claro a Alberto que não vai mais admitir as interferências de Dionísio em sua vida. Amaralina se emociona ao se despedir de Duque e Cassiano. Quirino conta a Samuel o motivo de seu pedido de demissão da casa de Dionísio. Samuel e Lindaura se assustam ao ver a medalha de Dionísio no pescoço de Samuca. Cassiano chega à Vila dos Ventos e se recorda dos momentos que viveu com Ester. Juliano se prontifica a ajudar Natália a alugar um barco para iniciar suas pesquisas. Chico e Cassiano se reencontram.

Totalmente demais



Germano fica desnorteado com a notícia de que Lili está grávida e com a possibilidade de o filho ser de Rafael. Carlinhos furta o dinheiro de Gilda. Gilda diz a Hugo que só Riscado sabia onde o dinheiro estava e acusa o rapaz de roubo. Rosângela pede Florisval em casamento. Germano afirma a Lili que a ama e que cuidará do bebê que espera mesmo que não seja seu filho biológico.

A força do querer



Zeca resgata Ritinha e a leva de volta a Parazinho. Cibele tem um desentendimento com Shirley, e Dantas tenta acalmar a filha. Eurico reclama por Ruy ter aceitado a contratação da noiva como assessora da presidência. Silvana avisa a Dita que sairá para jogar. Eugênio convida Irene para jantar e mente para Joyce. Ivana se arruma para sair com Cláudio. Rubinho fala de sua infância com Bibi. Aurora pede para se encontrar com Caio. Shirley é atropelada, e Jeiza cuida da moça. Ivana vê Eugênio e Irene juntos. Aurora procura Caio. Edinalva surpreende Ritinha. Edinalva repreende Ritinha na frente de toda a vila. Aurora conta para Caio sobre os problemas financeiros de Bibi.

Chiquititas



Mili e Duda voltam à mansão dos Almeida Campos. Duda inventa um pretexto para abraçar Mili e diz que gostou de sair com ela. Mili responde que também adorou o passeio. Junior chega na sala e diz que levará Mili de volta ao orfanato. A garota fica com vergonha por Junior ter visto ela e Duda tão próximos. Antes de ir embora Duda faz questão de beijar o rosto de Mili. Todas as chiquititas chegam ao orfanato e comentam que adoraram o passeio ao Café Boutique. Cintia diz que a surpresa não acabou por aí, pois ela trará de volta ao orfanato a cachorra mascote Pipoca. Cris pede para falar a sós com Mosca. No pátio ela pressiona o chiquitito para saber qual tipo de relacionamento existe entre ele e Vivi. Mosca conta que não está namorando e nem ficando com Vivi. Cris pergunta o que o garoto sente por ela e por Vivi. Mosca diz que gosta de Cris como amiga e não sabe afirmar a maneira que gosta de Vivi. Cris fica nervosa. Mili chega ao orfanato. Bia insiste em saber sobre a proximidade dela com Duda, mas a chiquitita diz que não quer falar disso. Vivi vai atrás de Cris no quarto. Cris está deitada na cama e chorando. Vivi pergunta o que ela falou com Mosca. Cris revela que não quer mais saber de Mosca e que ele gosta de Vivi. No pátio, Rafa e Binho perguntam o que Mosca tem. O chiquitito diz estar confuso se gosta ou não de Vivi. Rafa instrui que o único jeito de saber é pedindo pra ficar com a garota. Mosca está nervoso por nunca ter beijado uma menina antes. Rafa diz que tem curiosidade, mas também nunca beijou. Mili conversa a sós com Pata e conta tudo o que aconteceu no passeio com Duda. Mili diz que achou que ele fosse beijá-la no parque, mas ele apenas assoprou seu rosto por achar que ela estava com calor. Mais tarde, na sala, Rafa sugere para brincarem de "Pera, Uva e Salada Mista". Tati e Ana não participam por serem novas demais. Letícia vai levar Dani à lanchonete Rei Burgão com o crítico Rui Salgado (Daniel Morozetti), porém, a menina faz birra para escolher a roupa e diz que não quer ir se ele também for. Dani se fantasia de fada. Letícia tenta convencer a filha a trocar de roupa, mas não consegue. O crítico Rui Salgado chega para buscá-las. Dani é malcriada com o crítico. No orfanato, com os olhos vendados, Mosca escolhe Vivi e pede salada mista. Todas as chiquititas comemoram. Na cozinha, Ernestina reclama com Chico desse tipo de brincadeira. Chico diz que os menores não estão participando, mas concorda que eles possuem a adolescência toda para beijar e não precisam desse tipo de brincadeira na pré-adolescência. O cozinheiro conta que quando era mais novo fazia muito sucesso com as moças. Na sala, as crianças continuam com a brincadeira e Vivi dá um selinho em Mosca. Todos comemoram, menos Cris, que chora. Na lanchonete, Dani grita e faz muita birra. Enquanto isso, Carol, Beto e Clarita ensaiam Tobias para ele se apresentar como Tomás Ferraz no programa da Eliana. Anoitece e no quarto das meninas, as chiquititas conversam sobre como deve ser dar o primeiro beijo. As meninas dizem que deve ser um pouco nojento beijar na boca. As meninas cantam que Vivi e Mosca irão namorar. Letícia volta para casa, diz que o passeio foi desastroso e que desse jeito jamais poderá arrumar um namorado. No orfanato, Mosca bate na porta do quarto das meninas e pede para falar em particular com Vivi. O chiquitito convida Vivi parar sair depois da escola e ela aceita.

Quando me apaixono



Obedecendo uma ordem de Gonçalo, Branca deixa a empresa antes do prazo previsto, mas antes de sair promete a Daniel que o tornará um homem rico se ajudá-la a por seu plano em prática. Renata fica sabendo de tudo que Regina e Jerônimo fizeram para ajudar as pessoas atingidas pela tempestade e percebe que Augusto não quis fazer nada por elas. A médica diz a Josefina que Roberta perdeu o bebê. Mais tarde uma enfermeira também comenta com Inês. Jerônimo encontra Renata com Augusto, mas ao tentar se aproximar é levado pela enxurrada que se formou depois do rompimento de um a barragem. Renata, desesperada, pede por ajuda. Augusto não socorre Jerônimo, mas Ezequiel e Lázaro conseguem salvá-lo. A enfermeira diz a Álvaro que provavelmente ninguém vai querer se consultar com ele, pois quando mais precisaram de sua ajuda estava bêbado. Matilde confessa a Manuela que ama Carlos. Ele ouve a conversa sem ser visto. Jerônimo é levado para a fazenda “A Bonita”. Renata tira a roupa molhada porque ele está com hipotermia. Depois o ajuda a se deitar e o cobre. Para que a temperatura suba rapidamente, Renata se deita com ele para aquecê-lo. Jerônimo murmura que a ama, ela o abraça e os dois e beijam. Jerônimo começa a se recuperar. Renata pergunta o que queria lhe dizer quando foi arrastado pela correnteza e oque significa o “te amo” que murmurou no seu ouvido. Enquanto isso, Augusto está na sala esperando por ela, pois Renata quer ir a capital para tentar impedir o casamento de Matias e Roberta. Augusto fica irritado quando Renata diz a ele que só irá para a capital quando Jerônimo estiver completamente recuperado. Augusto manda o Dr. Álvaro para “A Bonita” como espião e diz que adoraria que acontecesse com Jerônimo o mesmo que aconteceu com Rafael. Renata comenta que gostaria de ter uma mãe amorosa como Regina. Branca convence Daniel a ser seu aliado para destruir Honório e sua família. Deslumbrado com a possibilidade de ser rico ele aceita.

Apocalipse



A emissora não enviou os resumos dos capítulos até o fechamento deste texto.