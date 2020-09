CB Correio Braziliense

Nesta semana, a foto do cantor sertanejo Zé Neto chamou a atenção da internet. A imagem do homem na praia rendeu muitas piadas e brincadeiras por parte do artista, além de censura no Instagram, após ele ter surgido com "volume" na sunga. Pouco tempo depois, a rede social voltou atrás e recolocou a postagem no ar, como o fez inúmeras vezes antes, já que o artista não foi o único a ter problemas com a rede social.

Em maio, a apresentadora Titi Müller teve uma foto removida, com a justificativa de que o conteúdo não cumpria com as diretrizes da comunidade. Na publicação, ela aparecia nua, mostrando a barriga de sua primeira gravidez. Ela desabafou na data, após o ocorrido. “Poderiam se preocupar mais com perfis que espalham ódio e fake news e deixar nossos corpos em paz”, escreveu ela.

E tive a minha primeira foto denunciada e deletada do insta, vê se pode pic.twitter.com/DKwILkkM37 — titi müller (@titimuller) May 14, 2020

Em agosto, o servidor federal Rafael Lugão e o namorado, o advogado Allan Caetano, também tiveram o clique censurado pela plataforma, onde apareciam se beijando. Posteriomente, a rede social esclareceu que foi um erro e pediu desculpas, além restaurar a publicação. Em nota, o Instagram afimou "que é uma comunidade global e diversa” e que busca “proporcionar um ambiente onde todos possam expressar suas identidades de forma livre e autêntica."

Postei uma foto no Instagram beijando meu namorado. Comecei recebendo muitos comentários carinhosos de amigos mas logo em seguida surgiram alguns poucos comentários homofóbicos. A foto estava com quase 1k de curtidas quando recebo essa notificação: pic.twitter.com/6Sn4FpUTsL — • Lugão Rafael • (@RafaelLugao) August 29, 2020

Já em fevereiro, a eterna Rainha dos Baixinhos, Xuxa, postou uma foto de topless onde surgiu deitada de barriga para baixo sem a peça de cima do biquíni. O Instagram colocou um alerta de "conteúdo delicado" na imagem.

A foto do cantor Zé Neto levantou uma discussão na internet sobre o tratamento diferenciado que os corpos masculinos e femininos recebem.

