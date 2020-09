Mc Brinquedo sofre acidente de moto

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram/Reprodução)

O cantor Mc Brinquedo revelou, na madrugada desta segunda-feira (28/9), que sofreu um acidente de moto. O funkeiro afirmou ter ferimentos na cabeça, na boca e nas pernas, mas que já foi ao hospital e está se medicando. O anuncio foi feito pela conta do Instagram de Mc Brinquedo.

“Sofri um acidente de moto hoje. Tive alguns ferimentos”, escreveu o artista em um stories publicado na rede social. “Mas quero já avisar que estou bem, graças a Deus. Irei ficar de repouso e tomando medicações. Mais uma vez Deus me deixou viver”, completou.

Anúncio de Mc Brinquedo sobre acidente de moto (foto: Instagram/Reprodução)

Instagram parado

A aparição do cantor na rede social pegou muitos de surpresa, não só pela imprevisibilidade do acontecido. Brinquedo havia apagado todas as postagens do próprio Instagram após uma chuva de críticas que recebeu por conta de um procedimento de harmonização facial pelo qual passou recentemente.

No fim da mensagem que fez para avisar o acidente, o Mc agradeceu as mensagens positivas e de apoio que tem recebido. “Logo logo estou aqui com vocês”, encerrou o anúncio o artista.