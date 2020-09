Nasce River, filho de Joaquin Phoenix e Rooney Mara

CB Correio Braziliense

Rooney Mara e Joaquin Phoenix anunciaram publicamente o namoro nas gravações de 'Maria Madalena' - (crédito: Universal Pictures/Divulgação)

Nasceu o filho de Joaquin Phoenix e Rooney Mara. A informação foi confirmada pelo diretor Viktor Kossakovsky, durante o Festival de Cinema de Zurique. O cineasta também disse que a criança foi batizada de River, em homenagem ao irmão de Phoenix que morreu em 1993. O neném teria nascido em agosto, fato que estava sendo mantido em segredo, assim como o nome escolhido.

O mistério foi revelado após Kossakovsky justificar a ausência do atual vencedor do Oscar de melhor ator no Festival de Cinema de Zurique. “"Ele, inclusive, acabou de ter um bebê, um lindo filho chamado River, então ele não pode promover o filme no momento", explicou o diretor durante a apresentação do documentário Gunda, produzido por Phoenix.

Toda gravidez de Rooney Mara foi muito reservada. Apenas em maio, a última vez que o casal foi visto é que se levantou a possibilidade que o neném nasceria em breve, quando foram fotografados saindo de uma clínica de fertilização.

River Phoenix, irmão de Joaquin, foi um artista de muito sucesso no fim da década de 1980 e início de 1990. Ele chegou a concorrer ao Oscar de melhor ator coadjuvante, aos 19 anos, em 1989 pelo longa O peso do passado. Ele morreu aos 23 anos de uma insuficiência cardíaca causada pelo abuso de drogas, Joaquin chegou a largar a carreira por um tempo após o acontecido. No discurso do Oscar vencido em 2020, o ator agradeceu o lembrou do irmão.