Cia Brasiliense de Teatro oferece curso Da ideia ao texto teatral

CB Correio Braziliense

(crédito: arquivo pessoal)

A nova turma do curso Da ideia ao texto teatral, ministrado pela Cia Brasiliense de Teatro, já tem data marcada. Os encontros virtuais serão de 6 a 22 de outubro e ocorrerão por meio do Google Hangouts, com turma matutina e vespertina de, no máximo, quatro alunos.

A ideia das aulas, ministradas pelo dramaturgo James Fensterseifer, é dar ao aluno a oportunidade de colocar ideias no papel e transformá-las em “uma nova história para contar”. De acordo com a companhia de teatro, os estudantes poderão desenvolver narrativas a partir de um ponto de partida, seja este uma notícia de jornal, um bate-papo com um amigo, sonhos, entre outros.

“Com a experiência de sucesso das outras oficinas on-line, resolvi criar essa nova que pretende conduzir o participante, que goste de escrever, pelos caminhos do drama - da ideia inicial até a composição final de um texto teatral”, explicou James Fensterseifer ao Correio.

As inscrições para o curso custam R$ 300 e o pagamento deve ser efetivado após o preenchimento da ficha de matrícula. O documento deve ser solicitado por este e-mail: brasiliensesdeteatro@gmail.com